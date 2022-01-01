Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:14
20 січня зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 29 хворих.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 23 людини перебуває під високими потоками кисню, 4 – в реанімації, 1 пацієнт – під апаратом ШВЛ, в критичному стані – 3. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 3-х. Хворі видихали 450 кг кисню, залишалося трохи більше 20,3 тонни кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 23 людини перебуває під високими потоками кисню, 4 – в реанімації, 1 пацієнт – під апаратом ШВЛ, в критичному стані – 3. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 3-х. Хворі видихали 450 кг кисню, залишалося трохи більше 20,3 тонни кисню.
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