Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, 23 людини перебуває під високими потоками кисню, 4 – в реанімації, 1 пацієнт – під апаратом ШВЛ, в критичному стані – 3. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 3-х. Хворі видихали 450 кг кисню, залишалося трохи більше 20,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 29 хворих.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, 23 людини перебуває під високими потоками кисню, 4 – в реанімації, 1 пацієнт – під апаратом ШВЛ, в критичному стані – 3. За минулу добу поступили 4 людей, виписали – 3-х. Хворі видихали 450 кг кисню, залишалося трохи більше 20,3 тонни кисню.

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