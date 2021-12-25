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В Україні заявили про початок нового спалаху коронавірусу

В Україні заявили про початок нового спалаху коронавірусу
Показники захворюваності на COVID-19 свідчать, що в Україні розпочався новий спалах коронавірусу. Його епіцентр — на заході країни.

Про це заявив на брифінгу 20 січня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "Громадське".

Він зазначив, що протягом 19 січня в Україні виявили 18 479 нових випадків коронавірусу. Найбільш ускладненою є ситуація в Івано-Франківській області. Там зокрема зростає навантаження на медичну систему: рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій. Тому МОЗ вже направило подання до Держкомісії щодо запровадження на Франківщині «червоного» рівня епіднебезпеки.

Негативну динаміку також спостерігають у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. За даними МОЗ, станом на 20 січня уже 7 регіонів України перебувають у «помаранчевій» зоні епіднебезпеки. Це Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська та Житомирська.

«Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків», — наголосив міністр.

І додав, що за прогнозами, нова хвиля коронавірусу буде відрізнятися від попередніх.

«У першу чергу за кількістю виявлених випадків. Це особливості перебігу хвилі зі штамом "Омікрон", який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах ВООЗ», — застерігають у МОЗ.

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Теги: коронавірус, МОЗ, спалах
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