На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним





Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.



19 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції поблизу села Мислина зупинили вантажівку з напівпричіпом - цистерною, який перевозив пальне.



Під час перевірки документів на вантаж, з’ясували, що товарно-транспортна накладна не внесена у базу Єдиного реєстру активних накладних.



Відтак, водію загрожує притягнення до адміністративної відповідальністі за статтею 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ковельщині поліцейські виявили вантажівку, яка перевозила пальне без відповідних документів.Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.19 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції поблизу села Мислина зупинили вантажівку з напівпричіпом - цистерною, який перевозив пальне.Під час перевірки документів на вантаж, з’ясували, що товарно-транспортна накладна не внесена у базу Єдиного реєстру активних накладних.Відтак, водію загрожує притягнення до адміністративної відповідальністі за статтею 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.

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