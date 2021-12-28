вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним

На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним
На Ковельщині поліцейські виявили вантажівку, яка перевозила пальне без відповідних документів.

Про це повідомляють у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.

19 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції Ковельського районного управління поліції поблизу села Мислина зупинили вантажівку з напівпричіпом - цистерною, який перевозив пальне.

Під час перевірки документів на вантаж, з’ясували, що товарно-транспортна накладна не внесена у базу Єдиного реєстру активних накладних.

Відтак, водію загрожує притягнення до адміністративної відповідальністі за статтею 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) КУпАП.
На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вантажівка, пальне, Мислина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним
Сьогодні, 12:06
На Волині у заморожених грибах виявили високий рівень радіації
Сьогодні, 11:59
В Україні заявили про початок нового спалаху коронавірусу
Сьогодні, 11:44
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:14
На Волині у ДТП постраждали четверо людей. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники На Волині вантажівка з'їхала на узбіччя і повністю перегородила дорогу: витягували рятувальники
07 січень, 09:46
На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
28 грудень, 2021, 17:25
Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти Стало відомо, кому належить вантажівка, з якої вночі у Луцьку зливали нечистоти
16 грудень, 2021, 13:55
На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії На норковій фермі на Волині незаконно зберігали пальне без ліцензії
13 грудень, 2021, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зупинили вантажівку з нелегальним пальним
Сьогодні, 12:06
 0
На Волині у заморожених грибах виявили високий рівень радіації
Сьогодні, 11:59
 0
В Україні заявили про початок нового спалаху коронавірусу
Сьогодні, 11:44
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині у ДТП постраждали четверо людей. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Медіа
відео
1/8