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На Волині у заморожених грибах виявили високий рівень радіації

На Волині у заморожених грибах виявили високий рівень радіації
У заморожених грибах із Каменя-Каширського, які були затримані на польському кордоні, виявили високий рівень радіоактивного Цезію-137.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення про те, що виявлено високий рівень радіоактивності (Цезій 137 = 1540 +/- 33 Бк/кг) у заморожених грибах, експортованих підприємцем із Каменя-Каширського Іванною Сергіївною Литвин до Республіки Польщі (імпортер: Przedsiebiorstwo Handlowe «EWiTA» Ewa Lipska, Czersk).

Фахівці вжили заходів щодо вилучення з обігу невідповідної продукції з подальшим направленням її на утилізацію.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, гриби, радіація
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