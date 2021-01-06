На Волині у заморожених грибах виявили високий рівень радіації





Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.



До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення про те, що виявлено високий рівень радіоактивності (Цезій 137 = 1540 +/- 33 Бк/кг) у заморожених грибах, експортованих підприємцем із Каменя-Каширського Іванною Сергіївною Литвин до Республіки Польщі (імпортер: Przedsiebiorstwo Handlowe «EWiTA» Ewa Lipska, Czersk).



Фахівці вжили заходів щодо вилучення з обігу невідповідної продукції з подальшим направленням її на утилізацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У заморожених грибах із Каменя-Каширського, які були затримані на польському кордоні, виявили високий рівень радіоактивного Цезію-137.Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення про те, що виявлено високий рівень радіоактивності (Цезій 137 = 1540 +/- 33 Бк/кг) у заморожених грибах, експортованих підприємцем із Каменя-Каширськогодо Республіки Польщі (імпортер: Przedsiebiorstwo Handlowe «EWiTA» Ewa Lipska, Czersk).Фахівці вжили заходів щодо вилучення з обігу невідповідної продукції з подальшим направленням її на утилізацію.

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