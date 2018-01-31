В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів





Відповідне рішення було внесено до постанови, пише



Так, нововведення стосуються насамперед машин, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників, а також конфіскованих автомобілів.



Постанова доповнює перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Крім стандартного договору купівлі/продажу, це може бути акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.



Також документ розширює перелік винятків, у яких провадиться перереєстрація транспортного засобу (ТС) боржників:



якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;

транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

ТЗ отримано як погашення боргу;

ТЗ отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.

Таким чином, ініціатор проєкту – Міністерство юстиції – врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Адже, згідно з пояснювальною запискою, часто сервісні центри МВС на практиці відмовляють у реєстрації авто, яке було продано банком у рамках закону про забезпечення вимог кредиторів, тобто заставного автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України у середу, 19 січня, ухвалив зміни щодо порядку реєстрації та зняття з обліку автомобілів.Відповідне рішення було внесено до постанови, пише ТСН. Так, нововведення стосуються насамперед машин, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників, а також конфіскованих автомобілів.Постанова доповнює перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Крім стандартного договору купівлі/продажу, це може бути акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.Також документ розширює перелік винятків, у яких провадиться перереєстрація транспортного засобу (ТС) боржників:якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;ТЗ отримано як погашення боргу;ТЗ отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.Таким чином, ініціатор проєкту – Міністерство юстиції – врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Адже, згідно з пояснювальною запискою, часто сервісні центри МВС на практиці відмовляють у реєстрації авто, яке було продано банком у рамках закону про забезпечення вимог кредиторів, тобто заставного автомобіля.

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