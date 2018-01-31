В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів
Сьогодні, 15:10
Кабінет міністрів України у середу, 19 січня, ухвалив зміни щодо порядку реєстрації та зняття з обліку автомобілів.
Відповідне рішення було внесено до постанови, пише ТСН.
Так, нововведення стосуються насамперед машин, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників, а також конфіскованих автомобілів.
Постанова доповнює перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Крім стандартного договору купівлі/продажу, це може бути акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.
Також документ розширює перелік винятків, у яких провадиться перереєстрація транспортного засобу (ТС) боржників:
якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;
транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;
ТЗ отримано як погашення боргу;
ТЗ отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.
Таким чином, ініціатор проєкту – Міністерство юстиції – врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Адже, згідно з пояснювальною запискою, часто сервісні центри МВС на практиці відмовляють у реєстрації авто, яке було продано банком у рамках закону про забезпечення вимог кредиторів, тобто заставного автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне рішення було внесено до постанови, пише ТСН.
Так, нововведення стосуються насамперед машин, власники яких занесені до Єдиного реєстру боржників, а також конфіскованих автомобілів.
Постанова доповнює перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів. Крім стандартного договору купівлі/продажу, це може бути акт про придбання на електронному аукціоні або рішення про безоплатну передачу конфіскованого майна.
Також документ розширює перелік винятків, у яких провадиться перереєстрація транспортного засобу (ТС) боржників:
якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;
транспорт придбано на аукціоні з продажу конфіскованих машин;
ТЗ отримано як погашення боргу;
ТЗ отримано безкоштовно у межах розпорядження конфіскованим майном.
Таким чином, ініціатор проєкту – Міністерство юстиції – врегулював перереєстрацію конфіскованих заставних автомобілів. Адже, згідно з пояснювальною запискою, часто сервісні центри МВС на практиці відмовляють у реєстрації авто, яке було продано банком у рамках закону про забезпечення вимог кредиторів, тобто заставного автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
В Україні змінили правила реєстрації деяких автомобілів
Сьогодні, 15:10
У Луцьку за неправильне паркування оштрафували водія Range Rover
Сьогодні, 14:52
На Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:26
У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 18 міст почали вводити бустерну дозу: серед – них Ковель
Сьогодні, 14:09
Медіа