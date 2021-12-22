Чому в Україні дорожчає масло





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Про це повідомили експерти дослідницької компанії Infagro. Там зазначають: виробники вважають за краще продавати свою продукцію за кордон через вигідніші ціни. Які, відповідно, забезпечують більший прибуток.



"Українське масло постійно дорожчає. Основною причиною цього є не по сезону активний його експорт – через більш вигідні ціни порівняно з внутрішніми", – зазначили аналітики.



Куди вивозять українське масло



Головним покупцем українського масла у грудні-2021 став Казахстан. Його частка у загальному експорті продукту становила 33%. Також активно купували:



Молдова – 30%;



Азербайджан – 12%;



Грузія – 11%;



Ізраїль – 6%.



За даними порталу "Мінфін", у грудні 2021 року, середня ціна за 200-грамову пачку масла вершкового Селянське 72,5% становила 52,76 грн. Станом на 20 січня 2022 року у столичних супермаркетах його продають у середньому по 53,52 грн. Тобто ціна зросла майже на гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна активно експортує вершкове масло. Так, у грудні 2021 року із країни було вивезено майже 1,6 тис. тонн продукту. Наслідком цього є зростання його ціни.Про це пише "Обозреватель".

Про це повідомили експерти дослідницької компанії Infagro. Там зазначають: виробники вважають за краще продавати свою продукцію за кордон через вигідніші ціни. Які, відповідно, забезпечують більший прибуток."Українське масло постійно дорожчає. Основною причиною цього є не по сезону активний його експорт – через більш вигідні ціни порівняно з внутрішніми", – зазначили аналітики.Головним покупцем українського масла у грудні-2021 став Казахстан. Його частка у загальному експорті продукту становила 33%. Також активно купували:Молдова – 30%;Азербайджан – 12%;Грузія – 11%;Ізраїль – 6%.За даними порталу "Мінфін", у грудні 2021 року, середня ціна за 200-грамову пачку масла вершкового Селянське 72,5% становила 52,76 грн. Станом на 20 січня 2022 року у столичних супермаркетах його продають у середньому по 53,52 грн. Тобто ціна зросла майже на гривню.

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