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Чому в Україні дорожчає масло

Чому в Україні дорожчає масло
Україна активно експортує вершкове масло. Так, у грудні 2021 року із країни було вивезено майже 1,6 тис. тонн продукту. Наслідком цього є зростання його ціни.

Про це пише "Обозреватель".

Про це повідомили експерти дослідницької компанії Infagro. Там зазначають: виробники вважають за краще продавати свою продукцію за кордон через вигідніші ціни. Які, відповідно, забезпечують більший прибуток.

"Українське масло постійно дорожчає. Основною причиною цього є не по сезону активний його експорт – через більш вигідні ціни порівняно з внутрішніми", – зазначили аналітики.

Куди вивозять українське масло

Головним покупцем українського масла у грудні-2021 став Казахстан. Його частка у загальному експорті продукту становила 33%. Також активно купували:

Молдова – 30%;

Азербайджан – 12%;

Грузія – 11%;

Ізраїль – 6%.

За даними порталу "Мінфін", у грудні 2021 року, середня ціна за 200-грамову пачку масла вершкового Селянське 72,5% становила 52,76 грн. Станом на 20 січня 2022 року у столичних супермаркетах його продають у середньому по 53,52 грн. Тобто ціна зросла майже на гривню.

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Теги: вершкове масло, дорожчає, ціна
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