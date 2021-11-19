На Волині на території природного парку вперше виявили лебедя-кликуна. ФОТО
Сьогодні, 12:37
У вівторок, 18 січня, на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», розташованому на території Любешівського району Волинської області, вперше на річці Стохід серед зграї лебедів-шипунів помітили лебедя-кликуна.
Про це написали на сторінці НПП «Прип’ять-Стохід» у Фейсбук.
Зазначають, що цей вид птиці виявив науковий співробітник Юрій Корх.
Лебідь-кликун — великий птах, що важить від 7 до 10 кг, іноді більше. Часто можна почути радісний поклик птаха з різноманітними голосовими модуляціями. Цей птах поширений у північній півкулі. В Україні пролітний та зимуючий вид.
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Про це написали на сторінці НПП «Прип’ять-Стохід» у Фейсбук.
Зазначають, що цей вид птиці виявив науковий співробітник Юрій Корх.
Лебідь-кликун — великий птах, що важить від 7 до 10 кг, іноді більше. Часто можна почути радісний поклик птаха з різноманітними голосовими модуляціями. Цей птах поширений у північній півкулі. В Україні пролітний та зимуючий вид.
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