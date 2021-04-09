В Україні поділ на райони може зникнути: волинська експертка. ВІДЕО

Мар’яни Конончук, рівень районів в адміністративно-територіальному устрої України не потрібен і згодом може зникнути.



Про це вона сказала у програмі «По дорозі» на



«На сьогодні система місцевого самоврядування в Україні трирівнева: область, район, громада. І оцей проміжок – район – не є функціональним. Він доводить, що у принципі можна побудувати систему місцевого самоврядування тільки дворівневу. Більшість, до речі, і голів громад, і людей, які працюють у місцевому самоврядуванні багато років, сходилися на тому, що рівень районів функціонально не потрібен. Він зайвий. Достатньо області і держави», – пояснила експертка.



За її словами, нині активно обговорюють законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, і якщо ці зміни будуть прийняті, в Україні може зникнути рівень районів.



«Зараз районні ради господарюють майном сумісної власності, яке не було передане громадам. А це порушення закону, оскільки передбачалося обов’язкове передання всього рухомого і нерухомого майна після ліквідації райрад і РДА на баланс безпосередньо громадам», – наголосила Мар’яна Конончук.



«Політика шкодить місцевому самоврядуванню. Мені дуже подобається вислів одного голови громади. Він розповів, що коли прийшов на першу сесію – звернувся до депутатів: «Ви мусите розуміти, що ми – одна фракція нашої громади, і ми маємо працювати злагоджено в інтересах наших жителів. Коли прийде час виборів, ви розбіжитеся по своїх партіях і будете виконувати свою політичну функцію, як це передбачено законом. Але от зараз, коли ми приймаємо рішення в інтересах громади, маємо позбутися політичного забарвлення і працювати тільки в інтересах нашої громади». Такий патріотизм не може не захоплювати, і це варіант виходу з будь-яких конфліктних ситуацій. Хоч, на жаль, це не просто зробити», – додала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку виконавчої директорки регіонального відділення Асоціації міст України у Волинській області, рівень районів в адміністративно-територіальному устрої України не потрібен і згодом може зникнути.Про це вона сказала у програмі «По дорозі» на 12 каналі 18 січня.«На сьогодні система місцевого самоврядування в Україні трирівнева: область, район, громада. І оцей проміжок – район – не є функціональним. Він доводить, що у принципі можна побудувати систему місцевого самоврядування тільки дворівневу. Більшість, до речі, і голів громад, і людей, які працюють у місцевому самоврядуванні багато років, сходилися на тому, що рівень районів функціонально не потрібен. Він зайвий. Достатньо області і держави», – пояснила експертка.За її словами, нині активно обговорюють законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, і якщо ці зміни будуть прийняті, в Україні може зникнути рівень районів.«Зараз районні ради господарюють майном сумісної власності, яке не було передане громадам. А це порушення закону, оскільки передбачалося обов’язкове передання всього рухомого і нерухомого майна після ліквідації райрад і РДА на баланс безпосередньо громадам», – наголосила Мар’яна Конончук.«Політика шкодить місцевому самоврядуванню. Мені дуже подобається вислів одного голови громади. Він розповів, що коли прийшов на першу сесію – звернувся до депутатів: «Ви мусите розуміти, що ми – одна фракція нашої громади, і ми маємо працювати злагоджено в інтересах наших жителів. Коли прийде час виборів, ви розбіжитеся по своїх партіях і будете виконувати свою політичну функцію, як це передбачено законом. Але от зараз, коли ми приймаємо рішення в інтересах громади, маємо позбутися політичного забарвлення і працювати тільки в інтересах нашої громади». Такий патріотизм не може не захоплювати, і це варіант виходу з будь-яких конфліктних ситуацій. Хоч, на жаль, це не просто зробити», – додала вона.

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