В Україні поділ на райони може зникнути: волинська експертка. ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
На думку виконавчої директорки регіонального відділення Асоціації міст України у Волинській області Мар’яни Конончук, рівень районів в адміністративно-територіальному устрої України не потрібен і згодом може зникнути.
Про це вона сказала у програмі «По дорозі» на 12 каналі 18 січня.
«На сьогодні система місцевого самоврядування в Україні трирівнева: область, район, громада. І оцей проміжок – район – не є функціональним. Він доводить, що у принципі можна побудувати систему місцевого самоврядування тільки дворівневу. Більшість, до речі, і голів громад, і людей, які працюють у місцевому самоврядуванні багато років, сходилися на тому, що рівень районів функціонально не потрібен. Він зайвий. Достатньо області і держави», – пояснила експертка.
За її словами, нині активно обговорюють законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, і якщо ці зміни будуть прийняті, в Україні може зникнути рівень районів.
«Зараз районні ради господарюють майном сумісної власності, яке не було передане громадам. А це порушення закону, оскільки передбачалося обов’язкове передання всього рухомого і нерухомого майна після ліквідації райрад і РДА на баланс безпосередньо громадам», – наголосила Мар’яна Конончук.
«Політика шкодить місцевому самоврядуванню. Мені дуже подобається вислів одного голови громади. Він розповів, що коли прийшов на першу сесію – звернувся до депутатів: «Ви мусите розуміти, що ми – одна фракція нашої громади, і ми маємо працювати злагоджено в інтересах наших жителів. Коли прийде час виборів, ви розбіжитеся по своїх партіях і будете виконувати свою політичну функцію, як це передбачено законом. Але от зараз, коли ми приймаємо рішення в інтересах громади, маємо позбутися політичного забарвлення і працювати тільки в інтересах нашої громади». Такий патріотизм не може не захоплювати, і це варіант виходу з будь-яких конфліктних ситуацій. Хоч, на жаль, це не просто зробити», – додала вона.
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Про це вона сказала у програмі «По дорозі» на 12 каналі 18 січня.
«На сьогодні система місцевого самоврядування в Україні трирівнева: область, район, громада. І оцей проміжок – район – не є функціональним. Він доводить, що у принципі можна побудувати систему місцевого самоврядування тільки дворівневу. Більшість, до речі, і голів громад, і людей, які працюють у місцевому самоврядуванні багато років, сходилися на тому, що рівень районів функціонально не потрібен. Він зайвий. Достатньо області і держави», – пояснила експертка.
За її словами, нині активно обговорюють законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування, і якщо ці зміни будуть прийняті, в Україні може зникнути рівень районів.
«Зараз районні ради господарюють майном сумісної власності, яке не було передане громадам. А це порушення закону, оскільки передбачалося обов’язкове передання всього рухомого і нерухомого майна після ліквідації райрад і РДА на баланс безпосередньо громадам», – наголосила Мар’яна Конончук.
«Політика шкодить місцевому самоврядуванню. Мені дуже подобається вислів одного голови громади. Він розповів, що коли прийшов на першу сесію – звернувся до депутатів: «Ви мусите розуміти, що ми – одна фракція нашої громади, і ми маємо працювати злагоджено в інтересах наших жителів. Коли прийде час виборів, ви розбіжитеся по своїх партіях і будете виконувати свою політичну функцію, як це передбачено законом. Але от зараз, коли ми приймаємо рішення в інтересах громади, маємо позбутися політичного забарвлення і працювати тільки в інтересах нашої громади». Такий патріотизм не може не захоплювати, і це варіант виходу з будь-яких конфліктних ситуацій. Хоч, на жаль, це не просто зробити», – додала вона.
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Коментарі 1
Профанація. Видимість роботи на теплому робочому місці (за гарні зарплати) в чому суть "реформи" яка зміню лише власні назви.?!Люди провадять семінари, практикуми, презентації і за ці вистави отримують гроші. Створюють видимість роботи треба щось показувати. Освіта, біографія посадовців... загалом не має відношення до займаної діяльності. А так звані зміни порушують Конституцію України і Закони України!!! Тримають людей за дурнів, вішають "лапшу" розповідаючи казки. Від такої діяльності корить абсолютно відсутня. Трата бюджетних коштів на ГАРНІ ЗАРПЛАТИ РОДИЧІВ чиновників які цим займаються.
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