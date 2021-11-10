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Пояснили, чому не треба сподіватися на антитіла після COVID і перевіряти їх

Пояснили, чому не треба сподіватися на антитіла після COVID і перевіряти їх
Тест на антитіла до коронавірусу показує лише їхню наявність або відсутність, але не дає можливості передбачити, наскільки людина захищена від ризиків COVID-19.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, пише ТСН.

"Багато приватних лабораторій пропонують клієнтам визначити наявність антитіл до COVID-19. Деякі навіть наголошують, що це варто робити перед щепленням проти COVID-19, адже так начебто можна зробити висновки щодо свого імунітету до коронавірусу. Змушений спростувати, адже наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19.Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту", - пояснив Кузін.

За словами головного санлікаря, тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл.

Водночас, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають Т-лімфоцити, або Т-клітини.

"Вони мають важливу роль у формуванні імунного захисту. Антитіла передусім не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл", - уточнив він.

Кузін зауважив, що перенесення хвороби та наявність антитіл не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову.

"Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно", - наголосив він.

Як зазначив головний державний санітарний лікар, наукових досліджень, які б могли точно сказати, що конкретний титр антитіл захистить людину від повторного інфікування чи ризику тяжкого перебігу ,наразі немає. Натомість є чимало досліджень, які вказують, що вакцинація захищає від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу.

"Окремо зазначу, що результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19", - підсумував він.

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Теги: Коронавірус, антитіла, тест
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