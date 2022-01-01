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У Володимирі автівка ледь не впала у 4-метрову яму, де проводили роботи

У Володимирі автівка ледь не впала у 4-метрову яму, де проводили роботи
Сьогодні вночі, 20 січня, під час проведення ремонтних робіт працівниками водоканалу по вулиці 20 липня ледь не трапилася аварійна ситуація через розваги нетверезих молодиків.

Про це інформує Володимир-Волинський водоканал, йдеться на сторінці "Твій Володимир" у Фейсбук.

Аварійна служба управління водопровідно-каналізаційного господарства проводила роботи на глибині 4 метри, коли у яму ледь не влетіла автівка.

Коли почали з’ясовувати обставини, водій повідомив, що жодних загороджувальних знаків не було на момент, коли він повернув на вулицю. Територія була загороджена стрічкою та стояв обмежувальний знак, однак на момент ситуації стрічка виявилася розірваною, а знак працівники водоканалу знайшли на сусідній вулиці.

Зі слів очевидців, незадовго до того повз проходила компанія нетверезих молодиків, яким хоч і «важко» довелося, зважаючи на їхній стан, бо дехто навіть падав, але вони перетягнули знак на сусідню вулицю.


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Теги: Володимир, Володимир-Волинський водоканал, ледь не влетіла автівка
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