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У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 18 міст почали вводити бустерну дозу: серед – них Ковель

У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 18 міст почали вводити бустерну дозу: серед – них Ковель
У Ковелі на залізничному вокзалі почали вводити бустерну дозу для всіх повнолітніх українців, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19. Загалом її можна отримати на 18 залізничних вокзалах міст України.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах міст України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Полтава, Рівне, Хмельницький, Кривий Ріг, Коростень, Кам’янське, Конотоп, Коломия, Ковель та Шепетівка.

Як нагадує національний перевізник, після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

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Теги: Волинь, Ковель, залізничний вокзал, бустерна доза
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