У пунктах вакцинації на залізничних вокзалах 18 міст почали вводити бустерну дозу: серед – них Ковель





Про це інформує пресслужба



Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах міст України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Полтава, Рівне, Хмельницький, Кривий Ріг, Коростень, Кам’янське, Конотоп, Коломия, Ковель та Шепетівка.



Як нагадує національний перевізник, після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на залізничному вокзалі почали вводити бустерну дозу для всіх повнолітніх українців, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19. Загалом її можна отримати на 18 залізничних вокзалах міст України.Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.Бустерну дозу можна отримати в пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах міст України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Полтава, Рівне, Хмельницький, Кривий Ріг, Коростень, Кам’янське, Конотоп, Коломия, Ковель та Шепетівка.Як нагадує національний перевізник, після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

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