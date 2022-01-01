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На Волині горів будинок. ФОТО

На Волині горів будинок. ФОТО
20-го січня у Нововолинську сталася пожежа в приватному будинку на вулиці Макарова.

Як розповіли БУГу рятувальники, повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку о 10:39.

До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.

Пожежу ліквідували о 11:49. Ймовірна причина займання встановлюється.

На Волині горів будинок. ФОТО
На Волині горів будинок. ФОТО

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