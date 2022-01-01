На Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:26
20-го січня у Нововолинську сталася пожежа в приватному будинку на вулиці Макарова.
Як розповіли БУГу рятувальники, повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку о 10:39.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.
Пожежу ліквідували о 11:49. Ймовірна причина займання встановлюється.
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Як розповіли БУГу рятувальники, повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку о 10:39.
До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.
Пожежу ліквідували о 11:49. Ймовірна причина займання встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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