На Волині горів будинок. ФОТО





Як розповіли



До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.



Пожежу ліквідували о 11:49. Ймовірна причина займання встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20-го січня у Нововолинську сталася пожежа в приватному будинку на вулиці Макарова.Як розповіли БУГу рятувальники, повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку о 10:39.До ліквідації пожежі залучався особовий склад 5 ДПРЧ Нововолинська та 18 ДПРЧ Іванич.Пожежу ліквідували о 11:49. Ймовірна причина займання встановлюється.

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