У Ковелі патрульні знайшли дівчину з психічним захворюванням, яку розшукувала матір

Сьогодні, 20 січня, патрульним надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів на вулиці Лесі Українки, що у Ковелі, загубилася донька заявниці.Патрульні прибули на місце події, отримали інформацію про те, що 19-річна дівчина має психічне захворювання, тож не могла самостійно повернутися додому. Поліцейські отримали орієнтування та одразу почали оглядати прилеглу територію.Під час цього на лінію 102 подзвонила громадянка, яка повідомила, що бачила дівчинку в тому ж магазині, де, за інформацією, вона загубилася.Так, три екіпажі патрульних продовжили пошуки та віднайшли загублену громадянку на вулиці Сагайдачного. Її передали в руки мамі, яка подякувала патрульним за допомогу.