Гурт «Тартак» завершує свою діяльність





Про це повідомляють музиканти у



«Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатись далі»,- йдеться у дописі.



Вони також анонсували новий проєкт, над яким зараз працюють.

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