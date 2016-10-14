Гурт «Тартак» завершує свою діяльність
Сьогодні, 15:50
Музичний гурт «Тартак», заснований у Луцьку, офіційно оголосив про завершення своєї діяльності.
Про це повідомляють музиканти у Фейсбук.
«Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатись далі»,- йдеться у дописі.
Вони також анонсували новий проєкт, над яким зараз працюють.
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Про це повідомляють музиканти у Фейсбук.
«Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатись далі»,- йдеться у дописі.
Вони також анонсували новий проєкт, над яким зараз працюють.
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