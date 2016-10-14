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Гурт «Тартак» завершує свою діяльність

Гурт «Тартак» завершує свою діяльність
Музичний гурт «Тартак», заснований у Луцьку, офіційно оголосив про завершення своєї діяльності.

Про це повідомляють музиканти у Фейсбук.

«Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатись далі»,- йдеться у дописі.

Вони також анонсували новий проєкт, над яким зараз працюють.

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Теги: Тартак, завершує діяльність, Луцьк
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