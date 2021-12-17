Із міністром, владикою і хором: як відкривали спорткомплекс ЛНТУ. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті помпезно відкривали оновлений спорткомплекс, що збудували за кошти із державної скарбниці в рамках програми президента«Велике будівництво». До вишу прибуло чимало почесних гостей, зокрема і міністр освіти і науки УкраїниЦеремонія відкриття відбулася 20 січня й розпочалася біля входу у спорткомплекс.«Сьогодні ми є свідками дуже потужної події не лише для університету, це серйозний вклад у розвиток усього регіону», - наголосив ведучий подіїІдея створення спортивного осередку виникла у ректорки ЛНТУяка на той час була головою Волинської обласної ради. Такий задум радо підтримали очільники облдержадміністраціїта обласної радиПрисутні були також заступник міністра розвитку громад та територій Українита міністр освіти і наукиПочесні гості символічно перерізали червону стрічку, і спорткомплекс ЛНТУ відкрив свої двері. Продовження свята відбулося вже на території, власне оновленого, басейну. З вітальним словом виступив митрополит Луцький і Волинський«Скільки знаю Ірину Михайлівну – вона завжди в положенні! Завжди вагітна такими чудовими ідеями!» – усміхаючись зазначив владика.День відкриття припав на другий день Водохреща, тож під співи Волинського народного хору, митрополит освятив басейн та всіх присутніх гостей.Сергій Шкарлет теж приєднався до привітань.«Вітаю усіх студентів та абітурієнтів з відкриттям цього об’єкту. Нехай ваш університет все більше і більше зростає в загальнонаціональних і світових рейтингах якості освіти», - побажав міністр освіти.У коментаріЮрій Погуляйко зазначив, що оновлення спорткомплексу за реалізації програми Зеленського «Велике будівництво» розпочалося у травні 2021 року.«Ми відремонтували всередині вентиляцію, сам басейн, плитку, ззовні – всю будівлю утеплили та модернізували, зокрема добротний дах зробили. Витратили на все це 22 мільйони. А закінчили роботи 22 грудня. Я вважаю, що це доволі короткий термін», - зазначив голова Волинської ОДА.І зізнався: плани на майбутнє теж є! Зокрема, створити науково-виробничу ІТ-лабораторію «SMART VOLYN HUB».А от очільник Волинської обласної ради Григорій Недопад жартує, що Ірину Вахович вже навіть побоюється.«Коли вона телефонує чи приходить в кабінет – це означає, що вимальовується якийсь проект і треба шукати фінансування з обласного бюджету! Відстоюємо це на кожній сесії, і депутати не завжди розуміють, чому ми вкладаємо кошти саме в державні об’єкти, нам своїх вистачає. Проте кожен, хто завітає сюди з депутатського корпусу, побачить, що кошти були спрямовані правильно», - зазначив Григорій Недопад.Після спільної промови народних депутатівтапочесним гостям вручили невеличкий презент на згадку – рушник.Підрядник робіт із модернізації, випускник університету, приємно вражений результатом і щиро вдячний за плідну співпрацю, бо, каже, з першого дня робіт тут ледь не ночували. Зокрема, слова подяки висловив Ірині Вахович і символічно вручив ректорці ключ.Згодом у басейні відбувся перший урочистий заплив, в якому взяли участь студенти - призери та чемпіони міжнародних та всеукраїнських змагань з плавання.На завершення заходу пролунав гімн луцького вишу у виконанні Заслуженого артиста Українита