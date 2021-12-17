Із міністром, владикою і хором: як відкривали спорткомплекс ЛНТУ. ФОТО
Сьогодні, 17:08
У Луцькому національному технічному університеті помпезно відкривали оновлений спорткомплекс, що збудували за кошти із державної скарбниці в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». До вишу прибуло чимало почесних гостей, зокрема і міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Церемонія відкриття відбулася 20 січня й розпочалася біля входу у спорткомплекс.
«Сьогодні ми є свідками дуже потужної події не лише для університету, це серйозний вклад у розвиток усього регіону», - наголосив ведучий події Роман Скулинець.
Ідея створення спортивного осередку виникла у ректорки ЛНТУ Ірини Вахович, яка на той час була головою Волинської обласної ради. Такий задум радо підтримали очільники облдержадміністрації Юрій Погуляйко та обласної ради Григорій Недопад.
Присутні були також заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Почесні гості символічно перерізали червону стрічку, і спорткомплекс ЛНТУ відкрив свої двері. Продовження свята відбулося вже на території, власне оновленого, басейну. З вітальним словом виступив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
«Скільки знаю Ірину Михайлівну – вона завжди в положенні! Завжди вагітна такими чудовими ідеями!» – усміхаючись зазначив владика.
День відкриття припав на другий день Водохреща, тож під співи Волинського народного хору, митрополит освятив басейн та всіх присутніх гостей.
Сергій Шкарлет теж приєднався до привітань.
«Вітаю усіх студентів та абітурієнтів з відкриттям цього об’єкту. Нехай ваш університет все більше і більше зростає в загальнонаціональних і світових рейтингах якості освіти», - побажав міністр освіти.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Юрій Погуляйко зазначив, що оновлення спорткомплексу за реалізації програми Зеленського «Велике будівництво» розпочалося у травні 2021 року.
«Ми відремонтували всередині вентиляцію, сам басейн, плитку, ззовні – всю будівлю утеплили та модернізували, зокрема добротний дах зробили. Витратили на все це 22 мільйони. А закінчили роботи 22 грудня. Я вважаю, що це доволі короткий термін», - зазначив голова Волинської ОДА.
І зізнався: плани на майбутнє теж є! Зокрема, створити науково-виробничу ІТ-лабораторію «SMART VOLYN HUB».
А от очільник Волинської обласної ради Григорій Недопад жартує, що Ірину Вахович вже навіть побоюється.
«Коли вона телефонує чи приходить в кабінет – це означає, що вимальовується якийсь проект і треба шукати фінансування з обласного бюджету! Відстоюємо це на кожній сесії, і депутати не завжди розуміють, чому ми вкладаємо кошти саме в державні об’єкти, нам своїх вистачає. Проте кожен, хто завітає сюди з депутатського корпусу, побачить, що кошти були спрямовані правильно», - зазначив Григорій Недопад.
Після спільної промови народних депутатів Ірини Констанкевич та В’ячеслава Рубльова почесним гостям вручили невеличкий презент на згадку – рушник.
Підрядник робіт із модернізації Олег Войчак, випускник університету, приємно вражений результатом і щиро вдячний за плідну співпрацю, бо, каже, з першого дня робіт тут ледь не ночували. Зокрема, слова подяки висловив Ірині Вахович і символічно вручив ректорці ключ.
Згодом у басейні відбувся перший урочистий заплив, в якому взяли участь студенти - призери та чемпіони міжнародних та всеукраїнських змагань з плавання.
На завершення заходу пролунав гімн луцького вишу у виконанні Заслуженого артиста України Сергія Скулинця та Сергія Герцика.
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Церемонія відкриття відбулася 20 січня й розпочалася біля входу у спорткомплекс.
«Сьогодні ми є свідками дуже потужної події не лише для університету, це серйозний вклад у розвиток усього регіону», - наголосив ведучий події Роман Скулинець.
Ідея створення спортивного осередку виникла у ректорки ЛНТУ Ірини Вахович, яка на той час була головою Волинської обласної ради. Такий задум радо підтримали очільники облдержадміністрації Юрій Погуляйко та обласної ради Григорій Недопад.
Присутні були також заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Почесні гості символічно перерізали червону стрічку, і спорткомплекс ЛНТУ відкрив свої двері. Продовження свята відбулося вже на території, власне оновленого, басейну. З вітальним словом виступив митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
«Скільки знаю Ірину Михайлівну – вона завжди в положенні! Завжди вагітна такими чудовими ідеями!» – усміхаючись зазначив владика.
День відкриття припав на другий день Водохреща, тож під співи Волинського народного хору, митрополит освятив басейн та всіх присутніх гостей.
Сергій Шкарлет теж приєднався до привітань.
«Вітаю усіх студентів та абітурієнтів з відкриттям цього об’єкту. Нехай ваш університет все більше і більше зростає в загальнонаціональних і світових рейтингах якості освіти», - побажав міністр освіти.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Юрій Погуляйко зазначив, що оновлення спорткомплексу за реалізації програми Зеленського «Велике будівництво» розпочалося у травні 2021 року.
«Ми відремонтували всередині вентиляцію, сам басейн, плитку, ззовні – всю будівлю утеплили та модернізували, зокрема добротний дах зробили. Витратили на все це 22 мільйони. А закінчили роботи 22 грудня. Я вважаю, що це доволі короткий термін», - зазначив голова Волинської ОДА.
І зізнався: плани на майбутнє теж є! Зокрема, створити науково-виробничу ІТ-лабораторію «SMART VOLYN HUB».
А от очільник Волинської обласної ради Григорій Недопад жартує, що Ірину Вахович вже навіть побоюється.
«Коли вона телефонує чи приходить в кабінет – це означає, що вимальовується якийсь проект і треба шукати фінансування з обласного бюджету! Відстоюємо це на кожній сесії, і депутати не завжди розуміють, чому ми вкладаємо кошти саме в державні об’єкти, нам своїх вистачає. Проте кожен, хто завітає сюди з депутатського корпусу, побачить, що кошти були спрямовані правильно», - зазначив Григорій Недопад.
Після спільної промови народних депутатів Ірини Констанкевич та В’ячеслава Рубльова почесним гостям вручили невеличкий презент на згадку – рушник.
Підрядник робіт із модернізації Олег Войчак, випускник університету, приємно вражений результатом і щиро вдячний за плідну співпрацю, бо, каже, з першого дня робіт тут ледь не ночували. Зокрема, слова подяки висловив Ірині Вахович і символічно вручив ректорці ключ.
Згодом у басейні відбувся перший урочистий заплив, в якому взяли участь студенти - призери та чемпіони міжнародних та всеукраїнських змагань з плавання.
На завершення заходу пролунав гімн луцького вишу у виконанні Заслуженого артиста України Сергія Скулинця та Сергія Герцика.
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Коментарі 2
А яка роль усіх цих посадовців в будівниутві комплексу? Двоє-троє підняли руки щоб проголосувати і розділити гроші а інші щоки дують від важності і заявляють що це вони збудували: Які ж ми молодці, за це виділимо собі премії ))
Класика радянщини...уявіть таке, скажімо в США, де місцевий шериф, главпіп, сенатор, 'відкриває' подібну байду), який же іспанський сором....а поруч Б корпус, обшарпаний немов сиротина...
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