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Таїланд спростить правила в'їзду для туристів

Таїланд спростить правила в'їзду для туристів
Таїланд спростить правила в'їзду для туристів. З 1 лютого запускають туристичну програму Test & Go.

Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни, пише Слово і Діло.

«Реєстрація у програмі Test & Go відновиться 1 лютого 2022 року. Мандрівники зі всіх країн і територій, а не лише з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, з 1 лютого у повністю вакцинованих від COVID-19 вимагатимуть тест на коронавірус після прибуття в країну, а потім - через п'ять днів.

Це означатиме, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити два ПЛР-тести.

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Теги: Таїланд, правила в'їзду, туристи
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