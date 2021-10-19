Таїланд спростить правила в'їзду для туристів
Сьогодні, 20:35
Таїланд спростить правила в'їзду для туристів. З 1 лютого запускають туристичну програму Test & Go.
Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни, пише Слово і Діло.
«Реєстрація у програмі Test & Go відновиться 1 лютого 2022 року. Мандрівники зі всіх країн і територій, а не лише з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою», - йдеться в повідомленні.
Таким чином, з 1 лютого у повністю вакцинованих від COVID-19 вимагатимуть тест на коронавірус після прибуття в країну, а потім - через п'ять днів.
Це означатиме, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити два ПЛР-тести.
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Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни, пише Слово і Діло.
«Реєстрація у програмі Test & Go відновиться 1 лютого 2022 року. Мандрівники зі всіх країн і територій, а не лише з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою», - йдеться в повідомленні.
Таким чином, з 1 лютого у повністю вакцинованих від COVID-19 вимагатимуть тест на коронавірус після прибуття в країну, а потім - через п'ять днів.
Це означатиме, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити два ПЛР-тести.
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