Проїзд у Ковелі здорожчав до 7 гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Вартість квитків у громадському транспорті Ковеля підняли на дві гривні – тепер дорослі мають платити 7 гривень, а учні та студенти – 4.
Про це пише 12 канал.
Раніше ціна, діляться водії, була смішною і утримувати маршрутку за такі доходи – фактично неможливо. У міській раді пояснюють, підняття – вимушений захід, адже деякі перевізники почали відмовлятися від маршрутів через їхню збитковість.
“Ми стояли на межі: або взагалі відмовлятися від громадського транспорту, або піднімати тариф, що дасть можливість хоча б заробляти перевізникам кошти на заробітну плату та придбання паливно-мастильних матеріалів”, – пояснює заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев.
Відсутність рентабельності впливала і на якість перевезень. Тож у міськраді сподіваються, що підняття тарифів покращить ситуацію і водії краще стежитимуть за своїми транспортним засобами.
До слова, зараз у Ковелі працює 32 маршрути. Нові автобуси для міста наразі купувати не планують.
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Про це пише 12 канал.
Раніше ціна, діляться водії, була смішною і утримувати маршрутку за такі доходи – фактично неможливо. У міській раді пояснюють, підняття – вимушений захід, адже деякі перевізники почали відмовлятися від маршрутів через їхню збитковість.
“Ми стояли на межі: або взагалі відмовлятися від громадського транспорту, або піднімати тариф, що дасть можливість хоча б заробляти перевізникам кошти на заробітну плату та придбання паливно-мастильних матеріалів”, – пояснює заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев.
Відсутність рентабельності впливала і на якість перевезень. Тож у міськраді сподіваються, що підняття тарифів покращить ситуацію і водії краще стежитимуть за своїми транспортним засобами.
До слова, зараз у Ковелі працює 32 маршрути. Нові автобуси для міста наразі купувати не планують.
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