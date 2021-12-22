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Проїзд у Ковелі здорожчав до 7 гривень. ВІДЕО

Проїзд у Ковелі здорожчав до 7 гривень. ВІДЕО
Вартість квитків у громадському транспорті Ковеля підняли на дві гривні – тепер дорослі мають платити 7 гривень, а учні та студенти – 4.

Про це пише 12 канал.

Раніше ціна, діляться водії, була смішною і утримувати маршрутку за такі доходи – фактично неможливо. У міській раді пояснюють, підняття – вимушений захід, адже деякі перевізники почали відмовлятися від маршрутів через їхню збитковість.

“Ми стояли на межі: або взагалі відмовлятися від громадського транспорту, або піднімати тариф, що дасть можливість хоча б заробляти перевізникам кошти на заробітну плату та придбання паливно-мастильних матеріалів”, – пояснює заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев.

Відсутність рентабельності впливала і на якість перевезень. Тож у міськраді сподіваються, що підняття тарифів покращить ситуацію і водії краще стежитимуть за своїми транспортним засобами.

До слова, зараз у Ковелі працює 32 маршрути. Нові автобуси для міста наразі купувати не планують.

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Теги: Ковель, ціна, проїзд
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