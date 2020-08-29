Затримали сутеренів і понад 80 жінок, які надавали сексуальні послуги у 15 областях України. ВІДЕО

Нацполіція викрила організовану злочинну групу сутенерів з 40-річного організатора з Дніпра та його 13 спільників. Зловмисники облаштували 28 місць розпусти на території столиці та в 15-ти областях держави.Про це інформує пресслужба Нацполіції.Поліцейські встановили понад 80 жінок, які працювали на учасників організованої злочинної групи та надавали сексуальні послуги, вартість яких становила від 800 гривень до 5 000 гривень.Незаконно отримані кошти організатор розподіляв між всіма членами групи та реалізовував через підставні підприємства з подальшим придбанням різної нерухомості та відкриттям банківських рахунків.18 січня правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків на території 15-ти областей держави та у столиці. За місцями проживання фігурантів та в приміщеннях, де надавалися сексуальні послуги, вилучено речові докази, які підтверджують діяльність організованої злочинної групи. Серед вилученого – близько півмільйона гривень, які учасники отримали за надання сексуальних послуг, віртуальне АТС, що використовувалась для приховування реальних телефонних номерів учасників злочинної групи.Окрім того, у всіх місцях розпусти знайдено приховані відеокамери, запис з яких передавався на сервер організатора злочинної діяльності. Поліцейські вилучили відеотехніку та сервер зі збереженими відеофайлами.Під час проведення обшуків у помешканні організатора злочинної групи, спільниця намагалась винести його особистий ноутбук, понад 300 тисяч гривень, "чорнові" записи та документи.Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 2 ст. 302 ( Створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Організатору та всім членам організованої злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.