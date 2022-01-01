У Луцьку затримали нелегального мігранта з Грузії. ФОТО

У Луцьку міграційна поліція виявила нелегального мігранта.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Затримали 47-річного громадянина Республіки Грузії, який знаходився в Україні із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Співробітники державної міграційної служби склали на іноземця адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нелегалу загрожує штраф від 1700 до 5100 грн.Також прийнято рішення про примусове повернення порушника до країни громадянства.