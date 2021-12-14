Коли в Україні зміцніють морози
Сьогодні, 17:20
З нового тижня, у більшості областей України очікується посилення морозів.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Фейсбук.
21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Опади не очікуються лише у південній частині, а також на сході України в неділю, 23 січня, переважно сухо. Утім, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на півдні +1+5 градусів. Вітер західний, південно-західний, рвучкий.
У Києві 22-23 січня сніжитиме, а також буде поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця.
Наступного тижня в українській столиці морози зміцніють.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Фейсбук.
21-22 січня в Україні буде з періодичним снігом. Опади не очікуються лише у південній частині, а також на сході України в неділю, 23 січня, переважно сухо. Утім, на дорогах ожеледиця.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу, на півдні +1+5 градусів. Вітер західний, південно-західний, рвучкий.
У Києві 22-23 січня сніжитиме, а також буде поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. На дорогах ожеледиця.
Наступного тижня в українській столиці морози зміцніють.
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