Мінфін США ввів санкції проти чотирьох українських нардепів

Віктора Медведчука Тарас Козак.



Про це пише



Сполучені Штати поповнили санкційний список чотирма громадянами України за «дестабілізацію України».



До списку потрапили нардепи від "ОПЗЖ" Тарас Козак та Олег Волошин. Колишні нардепи "Партії регіонів" Володимир Олійник та Володимир Сівкович.



Фінансові обмеження запровадили проти:



Депутата від партії "ОПЗЖ" Тараса Козака - власника українських телеканалів NewsOne, ZIK та 112 Україна;



Депутата від партії "ОПЗЖ" Олега Волошина;



Ексдепутата Верховної Ради від "Партії Регіонів" Володимира Олійника;



Колишнього заступника секретаря РНБО України (до 2014 року), ексдепутата Володимира Сівковича.

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