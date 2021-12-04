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Священник з Луцька розповів, чому дітей охрещують відразу після народження. ВІДЕО

Священник з Луцька розповів, чому дітей охрещують відразу після народження. ВІДЕО
Дитину охрещують ще немовлям, а не чекають більш свідомого віку, оскільки вона має бути якомога раніше долучена до церкви: бувати у храмі, долучатися до таїнства святого причастя, спасати свою душу. Так вважає луцький священник Андрій Ротченков.

Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 19 січня.

«Сім’я християн, як говорить апостол Павло, – це домашня церква. Ми охрещуємо дитину тому, що християни в неділю йдуть у храм і беруть із собою дитину, яку причащають. Коли дитина не охрещена, її ще не можна причащати, адже вона не долучена до церкви. І ми її долучаємо. Такий смисл хрещення», – зазначив священник.

Він провів паралель із вивченням англійської мови. Каже, її вчать вже у дитсадку, а не чекають, поки дитина підросте і саме вибере, яку мову вивчати.

«Дитина у свідомому віці може або прийняти це (хрещення, – ред.), підтвердити, або відмовитися… Але християни виховують християнина. Це головне завдання їхньої сім’ї», – наголосив гість програми.

Він каже, що поява ангела-охоронця для дитини – це теж мета хрещення, але другорядна.

«Боже благословення – це милість Божа до людини. Ми це Боже благословення закликаємо в тому числі у таїнстві хрещення, в окроплені освяченою водою й у вживанні цієї води. Перша мета – духовно допомогти, допомогти душі визволитися від гріха. А вже наступна мета – земне благословення. Адже Ісус Христос зцілював хворих, навіть померлих воскрешав, очищав біснуватих, годував хлібом голодних. Тому коли охрещується людина – на неї сходить благодать Святого Духа, і Бог бере її під опіку», – зазначив Андрій Ротченков.

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Теги: хрещення, луцький священник, Андрій Ротченков
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