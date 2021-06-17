У волинському селі невідомі через традиції розтрощили паркан





Про це пише газета



Традиції святкування Маланки (13 січня) і зустрічі Старого Нового року у ніч на 14 січня, що сягають давніх давен, аж ніяк не мають нічого спільного з тими дикунськими витівками, до яких вдаються окремі наші сучасники сьогодні.



У селі Карпилівка ще з часів радянської доби побутувала традиція у ніч проти Василя робити шкоду одне одному. Так, ватаги хлопців ходили селом і глухої пори, коли господарі осель, стомлені щедрим застіллям і щедруванням, уже спали, викрадали з обійстя воза, сани, інший реманент і стягали усе це добро на велику купу, наприклад, до клубу і зв’язували дротом, вірьовками, або ж затягали на самі вершечки високих тополь і там прив’язували. Звичайно, витівка нерозумна, але всі звикли то того, що це повторюється з року в рік. Або ж іще приклад. Важко зрозуміти, для чого бешкетники перекидали дерев’яні вбиральні (туалети), але факт залишався фактом — повалити нужника на бік нічні гастролери вважали особливим «подвигом».



Залишилися пам’ятними і більш зрозуміліші вчинки. Вранці після На Волині новорічної ночі можна було побачити вистелену через усе село сіном стежку. Як правило пролягала вона від порога одного дому до порога іншого. І не важливо, далеко чи близько знаходилися такі оселі. У такий спосіб хлопці і дівчата, причетні до встеляння стежини сіном, усьому селові повідомляли про те, що в цих хатах живуть хлопець і дівчина, закохані одне в одного.



Проте, окремі представники сучасної молоді трансформували до вчинків, які називаються не інакше, як шкідництво. У ніч проти 14 січня невідомі вщент розтрощили дерев’яного паркана біля одного з будинків у Карпилівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у ніч з 13 на 14 січня невідомі розгромили паркан біля одного з господарств у селі Карпилівка колишнього Камінь-Каширського району.Про це пише газета "Полісся".

Традиції святкування Маланки (13 січня) і зустрічі Старого Нового року у ніч на 14 січня, що сягають давніх давен, аж ніяк не мають нічого спільного з тими дикунськими витівками, до яких вдаються окремі наші сучасники сьогодні.У селі Карпилівка ще з часів радянської доби побутувала традиція у ніч проти Василя робити шкоду одне одному. Так, ватаги хлопців ходили селом і глухої пори, коли господарі осель, стомлені щедрим застіллям і щедруванням, уже спали, викрадали з обійстя воза, сани, інший реманент і стягали усе це добро на велику купу, наприклад, до клубу і зв’язували дротом, вірьовками, або ж затягали на самі вершечки високих тополь і там прив’язували. Звичайно, витівка нерозумна, але всі звикли то того, що це повторюється з року в рік. Або ж іще приклад. Важко зрозуміти, для чого бешкетники перекидали дерев’яні вбиральні (туалети), але факт залишався фактом — повалити нужника на бік нічні гастролери вважали особливим «подвигом».Залишилися пам’ятними і більш зрозуміліші вчинки. Вранці після На Волині новорічної ночі можна було побачити вистелену через усе село сіном стежку. Як правило пролягала вона від порога одного дому до порога іншого. І не важливо, далеко чи близько знаходилися такі оселі. У такий спосіб хлопці і дівчата, причетні до встеляння стежини сіном, усьому селові повідомляли про те, що в цих хатах живуть хлопець і дівчина, закохані одне в одного.Проте, окремі представники сучасної молоді трансформували до вчинків, які називаються не інакше, як шкідництво. У ніч проти 14 січня невідомі вщент розтрощили дерев’яного паркана біля одного з будинків у Карпилівці.

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