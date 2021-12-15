В ЖК «Амстердам» залишилась остання акційна квартира*

60,32 м2. Наразі залишилася остання акційна квартира. Ціна на неї - 18 900 грн/м2 за умови повної оплати, також є знижки і при розтермінуванні.



Квартира має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію. Вікна виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів і матиме гарний благоустрій.



Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.



Крім того, у ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.





Іще одна особливість ЖК “Амстердам” - сучасні технології будівництва, які забезпечують швидкість робіт, а також надійність та енергоощадність будівлі.



Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?



-надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;

-висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;

-гарна звукоізоляція;

-відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;

-екологічність;

-швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;

-практичність: керамоблоки легко штукатурити;

-міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.



До кінця січня на квартири в перших під'їздах ЖК “Амстердам” діють старі ціни, а з лютого буде підвищення. Тому зараз гарна нагода купити житло на вигідних умовах.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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