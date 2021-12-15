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В ЖК «Амстердам» залишилась остання акційна квартира*

В ЖК «Амстердам» залишилась остання акційна квартира*
У житловому кварталі “Амстердам” (с. Струмівка) тривала новорічна акція - знижка на квартири з двома спальнями площею 60,32 м2. Наразі залишилася остання акційна квартира. Ціна на неї - 18 900 грн/м2 за умови повної оплати, також є знижки і при розтермінуванні.

Квартира має 2 спальні, кухню-вітальню, великий коридор, роздільний санвузол та лоджію. Вікна виходять у внутрішній двір житлового комплексу, який буде закритим для автомобілів і матиме гарний благоустрій.

Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.

Крім того, у ЖК “Амстердам” буде окрема величезна зона для відпочинку із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами. Дитячий майданчик у формі піратської шхуни, батути, гірки та труби для спуску, водяні млини та піщані екскаватори, спортивні поля та місця для прогулянок - усе це буде розташовано на території майже пів гектара.
В ЖК «Амстердам» залишилась остання акційна квартира*


Іще одна особливість ЖК “Амстердам” - сучасні технології будівництва, які забезпечують швидкість робіт, а також надійність та енергоощадність будівлі.

Які переваги дає монолітно-каркасне будівництво із використанням керамічних блоків?

-надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;
-висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;
-гарна звукоізоляція;
-відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;
-екологічність;
-швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;
-практичність: керамоблоки легко штукатурити;
-міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.

До кінця січня на квартири в перших під'їздах ЖК “Амстердам” діють старі ціни, а з лютого буде підвищення. Тому зараз гарна нагода купити житло на вигідних умовах.
В ЖК «Амстердам» залишилась остання акційна квартира*

За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, квартира, Луцьк, будівництво, Амстердам
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