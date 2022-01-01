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Де у Луцьку не буде світла завтра, 21 січня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 21 січня
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 21 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:30 до 16:00 - вул. 8 Березня, вул.Саперів (частково), вул. Уласа Самчука (частково), вул. Клима Савури (частково), вул. Червоної Калини (частково).

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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