Де у Луцьку не буде світла завтра, 21 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у п'ятницю, 21 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 16:00 - вул. 8 Березня, вул.Саперів (частково), вул. Уласа Самчука (частково), вул. Клима Савури (частково), вул. Червоної Калини (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 16:00 - вул. 8 Березня, вул.Саперів (частково), вул. Уласа Самчука (частково), вул. Клима Савури (частково), вул. Червоної Калини (частково).
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