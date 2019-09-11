Хотіли повторно використати котлети: у школі Києва прибиральниця побилася з кухарями





Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Про це повідомляє



Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Там повідомили, що їдальня не працюватиме кілька днів. А напередодні у школі трапився конфлікт з бійкою. Свідком інциденту стала одна з мам.



"Кухарі побилися з прибиральницею. Причиною стало те, що прибиральниця намагалася перешкодити повторному використанню котлет", - написала жінка в чаті.



У конфлікт втрутилася директорка школи, вона намагалася розборонити жінок у вестибюлі, де батьки чекали на дітей.



"Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою", – йдеться в іншому повідомленні.



Батьки пишуть, що їх турбує не тільки цей інцидент, а взагалі якість харчування у школі. Вони показали фото одного з обідів в їдальні. Страви виглядають блідо та не неапетитно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в школі №221 кухарі та прибиральниця побилися на очах в учнів. Конфлікт виник нібито через котлети.Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Про це повідомляє ТСН , посилаючись на "Київінформ".Інформація про конфлікт з'явилася в батьківських чатах. Там повідомили, що їдальня не працюватиме кілька днів. А напередодні у школі трапився конфлікт з бійкою. Свідком інциденту стала одна з мам."Кухарі побилися з прибиральницею. Причиною стало те, що прибиральниця намагалася перешкодити повторному використанню котлет", - написала жінка в чаті.У конфлікт втрутилася директорка школи, вона намагалася розборонити жінок у вестибюлі, де батьки чекали на дітей."Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою", – йдеться в іншому повідомленні.Батьки пишуть, що їх турбує не тільки цей інцидент, а взагалі якість харчування у школі. Вони показали фото одного з обідів в їдальні. Страви виглядають блідо та не неапетитно.

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