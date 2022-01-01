Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора.



Температура вночі від -2 до -3⁰, вдень від -1° до -2°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю, 21 січня, на Волині буде хмарно, місцями хуртовина.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора.Температура вночі від -2 до -3⁰, вдень від -1° до -2°.

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