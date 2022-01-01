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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 січня
У п'ятницю, 21 січня, на Волині буде хмарно, місцями хуртовина.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. У другій половині дня очікується дрібний сніг, який йтиме до самого вечора.

Температура вночі від -2 до -3⁰, вдень від -1° до -2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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