У Луцьку відновили подачу тепла у 88 будинках, школи та дитсадки. ВІДЕО
Сьогодні, 19:26
88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків у Луцьку зранку 20 січня залишилися без тепла і гарячої води. Причина – аварія на тепловій мережі.
Про це розповів Суспільному керівник комунального підприємства “Луцьктепло” Іван Скорупський.
Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працювали на Молоді, 14.
Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.
Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – пояснює директор "Луцьктепло".
Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.
Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі.
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Про це розповів Суспільному керівник комунального підприємства “Луцьктепло” Іван Скорупський.
Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працювали на Молоді, 14.
Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.
Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – пояснює директор "Луцьктепло".
Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.
Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі.
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Коментарі 1
Брехня. Тепла і гарячої води станом на 20.23 нема
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