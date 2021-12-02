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У луцьку відновили подачу тепла у 88 будинків, школи та дитсадки. ВІДЕО

У луцьку відновили подачу тепла у 88 будинків, школи та дитсадки. ВІДЕО
88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків у Луцьку зранку 20 січня залишилися без тепла і гарячої води. Причина – аварія на тепловій мережі.

Про це розповів Суспільному керівник комунального підприємства “Луцьктепло” Іван Скорупський.

Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працювали на Молоді, 14.

Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.

Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – пояснює директор "Луцьктепло".

Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.

Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі.



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Теги: тепло, гаряча вода, Луцьк
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