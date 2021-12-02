У луцьку відновили подачу тепла у 88 будинків, школи та дитсадки. ВІДЕО





Про це розповів Іван Скорупський.



Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працювали на Молоді, 14.



Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.



Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – пояснює директор "Луцьктепло".



Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.



Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 88 житлових будинків, три школи та п'ять дитсадків у Луцьку зранку 20 січня залишилися без тепла і гарячої води. Причина – аварія на тепловій мережі.Про це розповів Суспільному керівник комунального підприємства “Луцьктепло”Робітники Луцьктепла з 09:00 ранку працювали на Молоді, 14.Розкопали магістральну мережу, через яку йде теплопостачання на 33-й мікрорайон Луцька від котельні на Карбишева.Директор підприємства Іван Скорупський каже: робітники спершу відкачували воду, щоб заварити трубу в кількох місцях. " Це досить серйозний витік на магістралі 530 мм. Витік збільшується, підживлення мереж зростає і це зростання може призвести до того, що в аварійному випадку може зупинитися котельня. Аби цього не допустити ми вирішили виконати роботи ці сьогодні", – пояснює директор "Луцьктепло".Зі слів керівника підприємства, наразі у п'яти дитсадках і трьох школах не відчувається зниження температури, бо ці освітні заклади обладнані індивідуальними тепловими пунктами.Станом на 18:00 20 січня ремонт на тепломережі завершили та розпочали подачу тепла та гарячої води в будинки та заклади освіти на 33-му кварталі.

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