Вийшов у прокат повнометражний фільм режисерки з Луцька. ВІДЕО





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Фільм "Стоп-Земля" – повнометражний ігровий дебют Катерини Горностай. Відсьогодні, 20 січня, кожен зможе побачити його на великих екранах. Основні факти про нього та чому варто піти в кіно – читайте в матеріалі.



Виробництво фільму розпочалося у 2016 році. Сценарій більшою мірою був заснований на шкільному житті зразка 2000-х, але потім адаптований до сучасності. У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року над імпровізацією, голосом, руховими практиками.



Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де картина "Стоп-Земля" отримала нагороду "Кришталевий ведмідь". Українським глядачам стрічку показали у межах Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, де стрічку відзначили Гран-прі та "Золотим Дюком" у категорії "Найкращий повнометражний фільм". Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу".



На четвертій Національній премії кінокритиків "Кіноколо" картина здобула головну нагороду за найкращий повнометражний ігровий фільм, а Катерину Горностай відзначили як найкращу режисерку, авторку сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" – за найкращий повнометражний дебют. Найкращою акторкою кінокритики назвали Марію Федорченко, виконавицю головної ролі у фільмі.



Катерина Горностай - українська режисерка та сценаристка.[1][2][3] Член журі кінофестивалю «Wiz-Art» (2014), член Української кіноакадемії (з 2017), лауреатка 71-го Берлінського міжнародного кінофестиалю (2021) та 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю (2021). Народилася режисерка у 1989 році у Луцьку, де прожила до 1994. У 1994 разом з батьками переїхала до Києва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В прокат вийшла стрічка "Стоп-земля", режисеркою якої була уродженка Луцька Катерина Горностай.Про це пише Канал24. Фільм "Стоп-Земля" – повнометражний ігровий дебют Катерини Горностай. Відсьогодні, 20 січня, кожен зможе побачити його на великих екранах. Основні факти про нього та чому варто піти в кіно – читайте в матеріалі.Виробництво фільму розпочалося у 2016 році. Сценарій більшою мірою був заснований на шкільному житті зразка 2000-х, але потім адаптований до сучасності. У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка працювала в акторській лабораторії восени 2019 року над імпровізацією, голосом, руховими практиками.Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі, де картина "Стоп-Земля" отримала нагороду "Кришталевий ведмідь". Українським глядачам стрічку показали у межах Національного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю, де стрічку відзначили Гран-прі та "Золотим Дюком" у категорії "Найкращий повнометражний фільм". Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу".На четвертій Національній премії кінокритиків "Кіноколо" картина здобула головну нагороду за найкращий повнометражний ігровий фільм, а Катерину Горностай відзначили як найкращу режисерку, авторку сценарію, а також нагородили премією "Відкриття року" – за найкращий повнометражний дебют. Найкращою акторкою кінокритики назвали Марію Федорченко, виконавицю головної ролі у фільмі.Катерина Горностай - українська режисерка та сценаристка.[1][2][3] Член журі кінофестивалю «Wiz-Art» (2014), член Української кіноакадемії (з 2017), лауреатка 71-го Берлінського міжнародного кінофестиалю (2021) та 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю (2021). Народилася режисерка у 1989 році у Луцьку, де прожила до 1994. У 1994 разом з батьками переїхала до Києва.

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