На Волині псевдоатовець хотів безкоштовно підлікуватися з чужим посвідченням





Про це повідомляє Олени Звєрєвої.



«Вже в котре нас, ГШР 4.5.0 викликає волонтер Вадим Мартинюк рятувати ветерана, ми звісно летимо, в готелі знаходимо цього покидька, котрий видає себе за діючого бійця 14 ОМБР, який служить з 2014 року. Сидорук Борис Валерійович з позивним Шаман, пройшов Іловайськ, та раптом на приймальному відділенні виявляється, що посвідчення УБД на інше прізвище і фото іншої людини. Під час розмови із громадянською дружиною з’ясували, що це лайно НІКОЛИ ніде не воювало, а нагло хотіло скористатись пільгою на безкоштовне лікування і скомпрометувати нашу роботу», - написала Олена Звєрєва.



Олена Звєрєва розповіла, що рятувати псевдоатовця їздили аж у Ковель.



«Він жив в готелі. Ми його забрали і повезли в Луцьк, в центр, рятувати… бо хлопці, які пройшли війну буває, що не можуть самі впоратись».



У Луцьку чоловіка одразу відвезли до Волинського медичного центру терапії залежностей і вже там зв’ясувалось, що в нього чужі документи.



«Кажу йому давай паспорт, але він мав при собі посвідчення УБД. Дивлюся – а це не його УБД. Він чи викрав це посвідчення, чи виманив. Почав розказувати, що його посвідчення попрала дружина, тому він взяв документи друга. Ми додзвонились до його цивільної дружини, яка нам розповіла, що він ніколи і ніде не воював. Зрештою, ми його залишили в наркодиспансері і поїхали», - розповіла Олена Звєрєва.



Адміністраторка готелю, в якому проживав чоловік, Вікторія розповіла, що він забронював номер заздалегідь.



«Він проживав у нас десь 4 дні, але він весь час пив і буянив. Бувало кричав, бувало бив стіни, потім десь зірветься, сяде на таксі поїде. Повертався п’яним і продовжував дебоширити. Через деякий час ми відібрали у нього телефон і почали дзвонити всім з його контактів у мобільному. Додзвонились до цивільної дружини, яка сказала, що він з Червонограда. Мовляв, вони посварились і він поїхав, ніби ще й велику суму коштів взяв. Друзі у нього теж якісь дивні всі, ніхто не хотів їхати його забирати».



Зі слів адміністраторки лише один товариш погодився приїхати забрати п’яного чоловіка, але в цей момент він втік з готелю, вибіг на дорогу, де і натрапив на волонтера Вадима Мартинюка.



Психологиня Олена Звєрєва каже, що не перший випадок, коли псевдоатовці намагаються потрапити в центр.



«Добре, що центр має таку популярність, що до нас хочуть потрапити, бо ми всі питання вирішуємо – пільги, соціальні, юридичні. В нас можна трохи пожити, ми їх працевлаштовуємо, допомагаємо здобути освіту. Перестають хлопці жити війною… Звісно, вона їх ніколи не полишить, але допомога нашого центру значна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі кілька днів жив чоловік, який видавав себе за учасника бойових дій.Про це повідомляє ІнсайдерМедіа , посилаючись на слова керівниці Центру допомоги ветеранам війни 4.5.0«Вже в котре нас, ГШР 4.5.0 викликає волонтер Вадим Мартинюк рятувати ветерана, ми звісно летимо, в готелі знаходимо цього покидька, котрий видає себе за діючого бійця 14 ОМБР, який служить з 2014 року. Сидорук Борис Валерійович з позивним Шаман, пройшов Іловайськ, та раптом на приймальному відділенні виявляється, що посвідчення УБД на інше прізвище і фото іншої людини. Під час розмови із громадянською дружиною з’ясували, що це лайно НІКОЛИ ніде не воювало, а нагло хотіло скористатись пільгою на безкоштовне лікування і скомпрометувати нашу роботу», - написала Олена Звєрєва.Олена Звєрєва розповіла, що рятувати псевдоатовця їздили аж у Ковель.«Він жив в готелі. Ми його забрали і повезли в Луцьк, в центр, рятувати… бо хлопці, які пройшли війну буває, що не можуть самі впоратись».У Луцьку чоловіка одразу відвезли до Волинського медичного центру терапії залежностей і вже там зв’ясувалось, що в нього чужі документи.«Кажу йому давай паспорт, але він мав при собі посвідчення УБД. Дивлюся – а це не його УБД. Він чи викрав це посвідчення, чи виманив. Почав розказувати, що його посвідчення попрала дружина, тому він взяв документи друга. Ми додзвонились до його цивільної дружини, яка нам розповіла, що він ніколи і ніде не воював. Зрештою, ми його залишили в наркодиспансері і поїхали», - розповіла Олена Звєрєва.Адміністраторка готелю, в якому проживав чоловік, Вікторія розповіла, що він забронював номер заздалегідь.«Він проживав у нас десь 4 дні, але він весь час пив і буянив. Бувало кричав, бувало бив стіни, потім десь зірветься, сяде на таксі поїде. Повертався п’яним і продовжував дебоширити. Через деякий час ми відібрали у нього телефон і почали дзвонити всім з його контактів у мобільному. Додзвонились до цивільної дружини, яка сказала, що він з Червонограда. Мовляв, вони посварились і він поїхав, ніби ще й велику суму коштів взяв. Друзі у нього теж якісь дивні всі, ніхто не хотів їхати його забирати».Зі слів адміністраторки лише один товариш погодився приїхати забрати п’яного чоловіка, але в цей момент він втік з готелю, вибіг на дорогу, де і натрапив на волонтераПсихологиня Олена Звєрєва каже, що не перший випадок, коли псевдоатовці намагаються потрапити в центр.«Добре, що центр має таку популярність, що до нас хочуть потрапити, бо ми всі питання вирішуємо – пільги, соціальні, юридичні. В нас можна трохи пожити, ми їх працевлаштовуємо, допомагаємо здобути освіту. Перестають хлопці жити війною… Звісно, вона їх ніколи не полишить, але допомога нашого центру значна».

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