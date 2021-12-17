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Українським студентам підвищать стипендію

Українським студентам підвищать стипендію
Кількість одержувачів академічних стипендій у 2022 році становитиме 40-45%.

Про це передає міністр освіти й науки Сергій Шкарлетт в Телеграм, пише Politeka.net.

Цю позицію Міносвіти підтримали колеги з Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну. Документ знаходиться на фінальній стадії узгодження в Міністерстві юстиції, і незабаром його розглянуть на засіданні Уряду. Питання планується врегулювати остаточно.

Стверджується, що кількість стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

Зазначимо, раніше студенти скаржилися У Міносвіти, що невідомий відсоток одержувачів стипендій. Як раніше стверджувалося, після підвищення стипендій 1 вересня, зменшився ліміт отримувачів

До слова, з 1 січня 2022 року підвищилися виплати для студентів вузів, коледжів та профтехів. Тепер у вузах отримуватимуть 2000 грн (2550 грн підвищена), учні технікумів, коледжів та ліцеїв - 1 510 грн (підвищена-1 930 грн), профтехів - 1 250 грн.

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Теги: стипендія, Україна, гроші
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