Жителі волинської громади збирають продукти для військових на схід. ВІДЕО





Про це Ірина Ющук.



На схід волонтери вирушать 22 січня. Бійцям повезуть понад шість тонн провізії та інших речей.



Житель села Немир Володимир Білонюк каже, що не вперше долучається до збору необхідного бійцям. До зони бойових дій передає консервацію та сало.



"Крім продуктів ми веземо будівельні матеріали, утеплювачі, запчастини. Все що замовляють. В кожному підрозділі, у який ми їдемо, є контактна особа, вони дають нам заявки на термінові потреби, і ми стараємось ці потреби першочергові перекривати", — каже волонтерка Ірина Ющук.



Волонтери планують їздити по всій лінії фронту, починаючи з Луганської області, Світлодарської дуги, Золотого і до Маріуполя, — каже волонтерка Ірина Ющук.





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