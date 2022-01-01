В Україні офіційно встановили День вшанування захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 03:49
В Україні 20 січня офіційно вшановуватимуть захисників Донецького аеропорту. Відповідний наказ про встановлення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту ухвалили спільно Міністр оборони із Головнокомандувачем Збройних Сил України у четвер, 20 січня.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міноборони.
Як пояснили у відомстві, щороку протягом січня будуть проводитися урочисті й пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони. Там розташовані Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.
Також йдеться про тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки у військових частинах, вищих військових навчальних закладах і бібліотеках. У Міноборони планують також перегляд і обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню захисників ДАПу, повідомили у пресслужбі.
Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Оборонців летовища назвали "кіборгами". 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища. Через 8 днів після падіння вежі, коли і старий, і новий термінали були повністю зруйновані, українське командування вирішило вивести війська з летовища. За даними Міноборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад двісті українських бійців.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міноборони.
Як пояснили у відомстві, щороку протягом січня будуть проводитися урочисті й пам’ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, вшанування пам’яті військовослужбовців ЗСУ, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони. Там розташовані Зала пам’яті захисників України та Пам’ятний дзвін.
Також йдеться про тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки у військових частинах, вищих військових навчальних закладах і бібліотеках. У Міноборони планують також перегляд і обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню захисників ДАПу, повідомили у пресслужбі.
Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. Оборонців летовища назвали "кіборгами". 13 січня після обстрілів упала диспетчерська вежа. 45-метрова споруда була стратегічним об'єктом оборони летовища. Через 8 днів після падіння вежі, коли і старий, і новий термінали були повністю зруйновані, українське командування вирішило вивести війська з летовища. За даними Міноборони, у боях за Донецький аеропорт загинуло понад двісті українських бійців.
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