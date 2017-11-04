У селі біля Луцька водій не побачив велосипедиста і збив його. ВІДЕО





Про це інформує ІА "Конкурент", посилаючись на 12 канал.



Інцидент трапився увечері 20 січня.



Водій Daewoo Lanos рухався селом в напрямку Рівного. На не освітлювальній вулиці він збив велосипедиста, що їхав проїжджою частиною без світловідбивних елементів.



Сам потерпілий пояснив: не зміг проїхати засніженим тротуаром, тому мусив рухатися асфальтом.



Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Медики забрали велосипедиста на обстеження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Піддубці Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста.Про це інформує ІА "Конкурент", посилаючись на 12 канал.Інцидент трапився увечері 20 січня.Водій Daewoo Lanos рухався селом в напрямку Рівного. На не освітлювальній вулиці він збив велосипедиста, що їхав проїжджою частиною без світловідбивних елементів.Сам потерпілий пояснив: не зміг проїхати засніженим тротуаром, тому мусив рухатися асфальтом.Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Медики забрали велосипедиста на обстеження.

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