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У селі біля Луцька водій не побачив велосипедиста і збив його. ВІДЕО

У селі біля Луцька водій не побачив велосипедиста і збив його. ВІДЕО
У селі Піддубці Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста.

Про це інформує ІА "Конкурент", посилаючись на 12 канал.

Інцидент трапився увечері 20 січня.

Водій Daewoo Lanos рухався селом в напрямку Рівного. На не освітлювальній вулиці він збив велосипедиста, що їхав проїжджою частиною без світловідбивних елементів.

Сам потерпілий пояснив: не зміг проїхати засніженим тротуаром, тому мусив рухатися асфальтом.

Водій легковика викликав на місце поліцію та швидку допомогу. Медики забрали велосипедиста на обстеження.


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Теги: Піддубці, Луцьк, аварія
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