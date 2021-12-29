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У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю поліції. ВІДЕО

У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю поліції. ВІДЕО
Увечері 20 січня у Луцьку сталася аварія за участю поліцейського автомобіля. Зіткнення трапилося на розі вулиць Ковельської та Миру.

Про це повідомляє 12 канал.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що автомобіль Skoda рухався в напрямку Старого ринку та почав здійснювати поворот ліворуч. В цей час в зустрічному напрямку по правій смузі рухалася машина поліції охорони, в результаті чого відбулося зіткнення. Позаду автомобіля правоохоронців рухався Peugeot, водій якого не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з транспортним засобом, що рухався попереду.

Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Так, на керманичів Skoda та Peugeot склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, авто поліції, ДТП
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