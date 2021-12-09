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Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО

Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО
Свячену воду упродовж року потрібно зберігати біля ікон.

Про це розповів луцький священник Андрій Ротченков у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.

«У хаті християнина повинен бути куточок або іконостас, і там має бути поличка, на якій поряд з іншими святинями зберігається свячена вода», – зазначив він.

Каже, на тій поличці повинні зберігатися, окрім свяченої води (йорданської або з малого освячення), гілочки верби, просфора, освячене зілля, молитовники.

«Головне – цією водою користуватися: пити, помазуватися нею, окроплювати. І важливо – з вірою. Віра, благочестя через святиню допомагають людині», – додав священник.

Нагадаємо, Андрій Ротченков вважає, що пірнання у воду на Водохреще не має нічого спільного з вірою у Бога і очищенням від гріхів.

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Теги: Свячена вода, зберігання
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