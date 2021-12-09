Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО
Сьогодні, 10:12
Свячену воду упродовж року потрібно зберігати біля ікон.
Про це розповів луцький священник Андрій Ротченков у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«У хаті християнина повинен бути куточок або іконостас, і там має бути поличка, на якій поряд з іншими святинями зберігається свячена вода», – зазначив він.
Каже, на тій поличці повинні зберігатися, окрім свяченої води (йорданської або з малого освячення), гілочки верби, просфора, освячене зілля, молитовники.
«Головне – цією водою користуватися: пити, помазуватися нею, окроплювати. І важливо – з вірою. Віра, благочестя через святиню допомагають людині», – додав священник.
Нагадаємо, Андрій Ротченков вважає, що пірнання у воду на Водохреще не має нічого спільного з вірою у Бога і очищенням від гріхів.
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Про це розповів луцький священник Андрій Ротченков у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі.
«У хаті християнина повинен бути куточок або іконостас, і там має бути поличка, на якій поряд з іншими святинями зберігається свячена вода», – зазначив він.
Каже, на тій поличці повинні зберігатися, окрім свяченої води (йорданської або з малого освячення), гілочки верби, просфора, освячене зілля, молитовники.
«Головне – цією водою користуватися: пити, помазуватися нею, окроплювати. І важливо – з вірою. Віра, благочестя через святиню допомагають людині», – додав священник.
Нагадаємо, Андрій Ротченков вважає, що пірнання у воду на Водохреще не має нічого спільного з вірою у Бога і очищенням від гріхів.
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