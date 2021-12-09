Луцький священник розповів, як правильно зберігати свячену воду. ВІДЕО





Про це розповів луцький священник Андрій Ротченков у програмі «Духовна абетка» на



«У хаті християнина повинен бути куточок або іконостас, і там має бути поличка, на якій поряд з іншими святинями зберігається свячена вода», – зазначив він.



Каже, на тій поличці повинні зберігатися, окрім свяченої води (йорданської або з малого освячення), гілочки верби, просфора, освячене зілля, молитовники.



«Головне – цією водою користуватися: пити, помазуватися нею, окроплювати. І важливо – з вірою. Віра, благочестя через святиню допомагають людині», – додав священник.



Нагадаємо, Андрій Ротченков вважає, що пірнання у воду на Водохреще не має нічого спільного з вірою у Бога і очищенням від гріхів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свячену воду упродовж року потрібно зберігати біля ікон.Про це розповів луцький священнику програмі «Духовна абетка» на 12 каналі «У хаті християнина повинен бути куточок або іконостас, і там має бути поличка, на якій поряд з іншими святинями зберігається свячена вода», – зазначив він.Каже, на тій поличці повинні зберігатися, окрім свяченої води (йорданської або з малого освячення), гілочки верби, просфора, освячене зілля, молитовники.«Головне – цією водою користуватися: пити, помазуватися нею, окроплювати. І важливо – з вірою. Віра, благочестя через святиню допомагають людині», – додав священник.Нагадаємо, Андрій Ротченков вважає, що пірнання у воду на Водохреще не має нічого спільного з вірою у Бога і очищенням від гріхів.

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