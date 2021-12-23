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На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО

На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Автопригода трапилася учора, 20 січня, ввечері на автодорозі у селі Туличів Ковельського району. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2104 та Audi A6.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За кермом ВАЗу перебував 22-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Audi A6 під керуванням 33-річної жительки Ковельського району.

У результаті зіткнення водійка Audi та 53-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Також внаслідок автопригоди постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доставили у лікарню, після огляду лікарів, вони відпущені додому.
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО

Слідство триває.

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Теги: Волинь, Ковель, ДТП
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