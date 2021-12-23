На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Автопригода трапилася учора, 20 січня, ввечері на автодорозі у селі Туличів Ковельського району. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2104 та Audi A6.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За кермом ВАЗу перебував 22-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Audi A6 під керуванням 33-річної жительки Ковельського району.
У результаті зіткнення водійка Audi та 53-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Також внаслідок автопригоди постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доставили у лікарню, після огляду лікарів, вони відпущені додому.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
За кермом ВАЗу перебував 22-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Audi A6 під керуванням 33-річної жительки Ковельського району.
У результаті зіткнення водійка Audi та 53-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Також внаслідок автопригоди постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доставили у лікарню, після огляду лікарів, вони відпущені додому.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:17
У Луцьку сталася подвійна ДТП за участю поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 09:59
Медіа