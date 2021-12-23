На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО

Автопригода трапилася учора, 20 січня, ввечері на автодорозі у селі Туличів Ковельського району. Зіткнулися автомобілі ВАЗ 2104 та Audi A6.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За кермом ВАЗу перебував 22-річний житель Луцького району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автомобілем Audi A6 під керуванням 33-річної жительки Ковельського району.У результаті зіткнення водійка Audi та 53-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Також внаслідок автопригоди постраждала 70-річна пасажирка ВАЗу. Усіх потерпілих доставили у лікарню, після огляду лікарів, вони відпущені додому.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.