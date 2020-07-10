На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин
Сьогодні, 10:42
У Видричівському старостинському окрузі Камінь-Каширської територіальної громади оголошений карантин через сказ, виявлений у лисиці.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській райдержадміністрації.
В урочищі "Бабин ніс" місцевий житель вполював лисицю, як згодом виявилось, вона була хвора на сказ. Захворювання підтвердили у Волинська лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили відповідний план дій.
Територію Видричівського старостинського округу визначено неблагополучною. У громаді введені відповідні карантинні обмеження на два місяці.
Домашніх тварин у громаді будуть вакцинувати від сказу, щоб локалізувати осередок захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській райдержадміністрації.
В урочищі "Бабин ніс" місцевий житель вполював лисицю, як згодом виявилось, вона була хвора на сказ. Захворювання підтвердили у Волинська лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили відповідний план дій.
Територію Видричівського старостинського округу визначено неблагополучною. У громаді введені відповідні карантинні обмеження на два місяці.
Домашніх тварин у громаді будуть вакцинувати від сказу, щоб локалізувати осередок захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:10
На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин
Сьогодні, 10:42
На Волині в аварії постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:17
Медіа