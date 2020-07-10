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На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин

На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин
У Видричівському старостинському окрузі Камінь-Каширської територіальної громади оголошений карантин через сказ, виявлений у лисиці.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській райдержадміністрації.

В урочищі "Бабин ніс" місцевий житель вполював лисицю, як згодом виявилось, вона була хвора на сказ. Захворювання підтвердили у Волинська лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили відповідний план дій.

Територію Видричівського старостинського округу визначено неблагополучною. У громаді введені відповідні карантинні обмеження на два місяці.

Домашніх тварин у громаді будуть вакцинувати від сказу, щоб локалізувати осередок захворювання.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, карантин
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