На Волині чоловік вполював хвору на сказ лисицю: у громаді – карантин

У Видричівському старостинському окрузі Камінь-Каширської територіальної громади оголошений карантин через сказ, виявлений у лисиці.Про це повідомляють у Камінь-Каширській райдержадміністрації.В урочищі "Бабин ніс" місцевий житель вполював лисицю, як згодом виявилось, вона була хвора на сказ. Захворювання підтвердили у Волинська лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.У зв’язку з цим відбулось засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА, на якому затвердили відповідний план дій.Територію Видричівського старостинського округу визначено неблагополучною. У громаді введені відповідні карантинні обмеження на два місяці.Домашніх тварин у громаді будуть вакцинувати від сказу, щоб локалізувати осередок захворювання.