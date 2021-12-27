На Волині рятувальники витягнули зі снігового замету рейсовий автобус





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



21 січня о 7:52 поблизу села Софіївка Луцького району рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який не міг вибратися зі снігової пастки.



За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли рейсовий автобус, що застряг у полі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники надали допомогу водієві рейсового автобуса, що застряг у сніговому заметі на трасі Луцьк-Горохів.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.21 січня о 7:52 поблизу села Софіївка Луцького району рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який не міг вибратися зі снігової пастки.За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли рейсовий автобус, що застряг у полі.

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