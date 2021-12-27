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На Волині рятувальники витягнули зі снігового замету рейсовий автобус

На Волині рятувальники витягнули зі снігового замету рейсовий автобус
Волинські рятувальники надали допомогу водієві рейсового автобуса, що застряг у сніговому заметі на трасі Луцьк-Горохів.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

21 січня о 7:52 поблизу села Софіївка Луцького району рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який не міг вибратися зі снігової пастки.

За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли рейсовий автобус, що застряг у полі.
На Волині рятувальники витягнули зі снігового замету рейсовий автобус

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Теги: витягували з замету, ДСНС
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