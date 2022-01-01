вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 21 січня у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 32 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 26 людей, 5 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 10 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 2-х. Хворі спожили 550 кг кисню, залишалося 19,8 тонн. За останні дні немає померлих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Юрій Гупало Юрій
Гупало вітає з Днем Соборності України
Останні новини
Замість нових зарплат волинські медики можуть лишитись без роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
Волинянин демонтував та викрав покрівлю з господарської споруди односельця
Сьогодні, 12:11
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:49
Волинські рятувальники витягнули автівку, яка застрягла у сніговому заметі в полі
Сьогодні, 11:40
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
20 січень, 11:14
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
19 січень, 10:55
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
17 січень, 11:33
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
14 січень, 11:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО
Сьогодні, 12:38
 0
Замість нових зарплат волинські медики можуть лишитись без роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
 0
Волинянин демонтував та викрав покрівлю з господарської споруди односельця
Сьогодні, 12:11
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:49
 0
Волинські рятувальники витягнули автівку, яка застрягла у сніговому заметі в полі
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8