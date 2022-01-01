Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

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Зранку 21 січня у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 32 пацієнти.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 26 людей, 5 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 10 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 2-х. Хворі спожили 550 кг кисню, залишалося 19,8 тонн. За останні дні немає померлих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 26 людей, 5 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 10 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 2-х. Хворі спожили 550 кг кисню, залишалося 19,8 тонн. За останні дні немає померлих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.
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