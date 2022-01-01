Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 26 людей, 5 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 10 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 2-х. Хворі спожили 550 кг кисню, залишалося 19,8 тонн. За останні дні немає померлих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 21 січня у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 32 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 26 людей, 5 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 10 – у важкому стані. За минулу добу поступили 5 людей, виписали – 2-х. Хворі спожили 550 кг кисню, залишалося 19,8 тонн. За останні дні немає померлих у ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні.

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