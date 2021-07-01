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Замість нових зарплат волинські медики можуть лишитись без роботи. ВІДЕО

Замість нових зарплат волинські медики можуть лишитись без роботи. ВІДЕО
Під час візиту на Волинь у грудні минулого року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що з 1 січня 2022 року медпрацівники отримають більші зарплати. Йшлося про 20 тисяч лікарям та 13 з половиною тисяч гривень зарплати середньому персоналу.

Про це пише 12 канал.

Здавалося би, чудова новина. Але є відразу декілька вагомих “але”. Річ у тому, що лікарі і медсестри в Україні в більшості випадків вже не є бюджетниками, тож і підняти їм зарплати централізовано неможливо. Начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух каже: уся відповідальність ляже на плечі директорів лікувальних закладів. Бо грошей безпосередньо на підвищення зарплат медикам не виділили.

То звідки ж брати гроші?

“На Національну службу здоров’я було виділено додатково 34 мільярди гривень. Національна служба буде підвищувати кожен з пакетів і кожен лікувальний заклад підписує пакет з НСЗУ, відповідно, до того пакету буде фінансування”, – пояснює Юрій Легкодух.

Тож якщо медзаклад отримує гроші від НСЗУ за кожну додатково надану послугу, то він дійсно отримає більше грошей. От тільки чи підуть кошти саме на зарплати – залежатиме від керівника лікувального закладу. Бо часто гроші НСЗУ використовують і на закупівлю нового обладнання, і на ремонти в медзакладах, і навіть на комунальні послуги. Тож збільшення зарплат, каже Легкодух, можливе, якщо головний лікар буде раціонально розпоряджатися грішми.

Утім, з його слів, не всі медзаклади зможуть витримати січневе підвищення зарплат. Бо для деяких закладів, які законтрактовані з НСЗУ на невелику кількість пакетів-послуг, грошей не стане аж настільки, щоб дати лікарям 20 тисяч заплати.

“Буде оптимізація. Буде оптимізація за рахунок того, що лікувальний заклад повинен працювати ефективно і якісно. Не зможе лікувальний заклад просто утримувати лікарів, які би приходили на роботу, сиділи, нічого не робили”, – каже Юрій Легкодух.

Оптимізація – це не відразу скорочення. Для початку кожен лікувальний заклад мусить визначити свої компетентні послуги, які підписані пакети для нього є пріоритетними, а які – ні. А тоді вже – “непопулярне рішення” про звільнення.

Підвищення зарплат вплине і на долю лікарів та медпрацівників, які працюють в селах. Тож, очевидно, оптимізація торкнеться і їх.

У неофіційних коментарях директори комунальних закладів пояснюють: поки немає офіційної інструкції, за якою мають йти нарахування. А поки керівники чекають офіційного документу з роз’ясненням, лікарі чекають нових зарплат.

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Теги: Волинь, медики, зарплати, підвищення
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