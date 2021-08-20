Волинянин демонтував та викрав покрівлю з господарської споруди односельця





Про це інформує пресслужба поліції Волині.



Дільничні офіцери поліції спільно з дізнавачем у складі слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області оперативно встановили, що покрівлю викрав 40-річний односелець заявника.



За фактом крадіжки у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 20 січня, до поліції із заявою звернуся 51-річний житель Рожищенської громади. Заявник повідомив, що у період з 17 по 20 січня із господарської споруди викрали металеве покриття, вартістю 5 тисяч гривень.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Дільничні офіцери поліції спільно з дізнавачем у складі слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області оперативно встановили, що покрівлю викрав 40-річний односелець заявника.За фактом крадіжки у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема до трьох років позбавлення волі.

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