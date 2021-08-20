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Волинянин демонтував та викрав покрівлю з господарської споруди односельця

Волинянин демонтував та викрав покрівлю з господарської споруди односельця
Учора, 20 січня, до поліції із заявою звернуся 51-річний житель Рожищенської громади. Заявник повідомив, що у період з 17 по 20 січня із господарської споруди викрали металеве покриття, вартістю 5 тисяч гривень.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

Дільничні офіцери поліції спільно з дізнавачем у складі слідчо-оперативної групи відділення поліції № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області оперативно встановили, що покрівлю викрав 40-річний односелець заявника.

За фактом крадіжки у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема до трьох років позбавлення волі.


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Теги: злодій, господарська споруда, металева покрівля, поліція
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