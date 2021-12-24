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У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО

У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО
21-го січня у Нововолинську на перехресті біля автостанції трапилась чергова аварія.

Про це повідомляє БУГ.

Дорогу не поділили два мікроавтобуси "Форд" та "Рено". Про постраждалих наразі не відомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

На місці ДТП працюють правоохоронці.

До слова, аварії на цьому перехресті нерідке явище. Незабаром планують замінити світлофор на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15, уже відбувся тендер.
У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО
У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО

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Теги: пожежа, село, Волинь, житловий будинок
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