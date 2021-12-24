У місті на Волині зіткнулися два буси. ФОТО





Про це повідомляє



Дорогу не поділили два мікроавтобуси "Форд" та "Рено". Про постраждалих наразі не відомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



На місці ДТП працюють правоохоронці.



До слова, аварії на цьому перехресті нерідке явище. Незабаром планують замінити світлофор на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15, уже відбувся тендер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-го січня у Нововолинську на перехресті біля автостанції трапилась чергова аварія.Про це повідомляє БУГ. Дорогу не поділили два мікроавтобуси "Форд" та "Рено". Про постраждалих наразі не відомо. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень.На місці ДТП працюють правоохоронці.До слова, аварії на цьому перехресті нерідке явище. Незабаром планують замінити світлофор на перехресті вулиць Шахтарської та траси Р-15, уже відбувся тендер.

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