На Волині поліцейські відшукали чоловіка, який пішов в ліс і заблукав





Про це інформують на



Учора, 20 січня, близько 18-ї години, до поліції звернулась 65-річна жителька села Замшани Забродівської громади. Вона повідомила, що її чоловік пішов в ліс заготовляти деревину та не повернувся, також він має проблеми із пам‘яттю.



На пошуки були задіяні офіцери громади та особовий склад Ратнівського відділу поліції. За 4 години активних пошуків поліцейськими вдалось відшукати чоловіка.



Як він сам пояснив, що під час заготівлі деревини заблукав у лісі, після декількох спроб вийти самотужки до села не зміг, а тому залишався на місці і думав, що вже замерзне. Однак поліцейські вчасно прийшли на допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі поліцейські офіцери Забродівської ТГ спільно з колегами оперативно розшукали у лісі зниклого чоловіка.Про це інформують на фейсбук-сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".Учора, 20 січня, близько 18-ї години, до поліції звернулась 65-річна жителька села Замшани Забродівської громади. Вона повідомила, що її чоловік пішов в ліс заготовляти деревину та не повернувся, також він має проблеми із пам‘яттю.На пошуки були задіяні офіцери громади та особовий склад Ратнівського відділу поліції. За 4 години активних пошуків поліцейськими вдалось відшукати чоловіка.Як він сам пояснив, що під час заготівлі деревини заблукав у лісі, після декількох спроб вийти самотужки до села не зміг, а тому залишався на місці і думав, що вже замерзне. Однак поліцейські вчасно прийшли на допомогу.

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