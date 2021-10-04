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На Волині поліцейські відшукали чоловіка, який пішов в ліс і заблукав

На Волині поліцейські відшукали чоловіка, який пішов в ліс і заблукав
У Ковельському районі поліцейські офіцери Забродівської ТГ спільно з колегами оперативно розшукали у лісі зниклого чоловіка.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області".

Учора, 20 січня, близько 18-ї години, до поліції звернулась 65-річна жителька села Замшани Забродівської громади. Вона повідомила, що її чоловік пішов в ліс заготовляти деревину та не повернувся, також він має проблеми із пам‘яттю.

На пошуки були задіяні офіцери громади та особовий склад Ратнівського відділу поліції. За 4 години активних пошуків поліцейськими вдалось відшукати чоловіка.

Як він сам пояснив, що під час заготівлі деревини заблукав у лісі, після декількох спроб вийти самотужки до села не зміг, а тому залишався на місці і думав, що вже замерзне. Однак поліцейські вчасно прийшли на допомогу.

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Теги: розшукали в лісі, чоловік, зник, поліцейські, Волинь
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