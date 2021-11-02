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На волинській трасі перекинулася спецтехніка дорожників. ВІДЕО

На волинській трасі перекинулася спецтехніка дорожників. ВІДЕО
Водій спецтехніки займався посипанням піском слизької дороги, але не впорався з керуванням внаслідок чого його транспортний засіб перекинувся.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 січня, вранці у селі Воля-Любитівська Ковельського району.

Подробиць аварії наразі немає.


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Теги: спецтехніка, Волинь, Ковельщина, ДТП
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