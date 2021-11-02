На волинській трасі перекинулася спецтехніка дорожників. ВІДЕО





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Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 січня, вранці у селі Воля-Любитівська Ковельського району.



Подробиць аварії наразі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій спецтехніки займався посипанням піском слизької дороги, але не впорався з керуванням внаслідок чого його транспортний засіб перекинувся.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 21 січня, вранці у селі Воля-Любитівська Ковельського району.Подробиць аварії наразі немає.

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