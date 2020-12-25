«Термінал не працює»: як підприємці на Волині впроваджують РРО





Що змінилося впродовж трьох тижнів нового року для підприємців, і як на практиці діє новий закон у Луцьку – з’ясовувало Інформаційне агентство ВолиньPost.



Що таке РРО?



РРО – це реєстратор розрахункових операцій. Він може бути апаратний (купувати пристрій треба за свої гроші) або програмний (ДПС України створила



«Термінал не працює»



Використовувати термінал для безконтактної оплати без цього РРО не можна — інакше податкова оштрафує. За першу непроведену через касовий апарат операцію на 100 % від суми чека, а за другу і наступні – 150 %.



Провівши так звану інспекцію лише на вулиці Лесі Українки у Луцьку, ми зауважили, що щонайменше у 6 закладах перепрошують, що термінал не працює. В когось «зламався і забрали ремонтувати», а комусь керівник сказав його «просто забрати». Розрахуватися безготівково, звісно, можна. Просто скинути кошти треба особисто на рахунок власника чи офіціанта.



До слова, якщо продавець вам відмовив у законній безготівковій оплаті, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби у Волинській області.



Відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



А що кажуть ті, хто вже впорались і встановили ноу-хау?



Підприємець з Луцька, який разом із бухгалтером вже успішно встановив ПРРО (програмний реєстратор), розповідає, що на це витратили 3 дні.



«Надскладного там нічого немає. Є інструкції від ДФС, відео. Звісно, перший раз буде важкувато, бо треба «погратися» з налаштуваннями. Зараз проблем теж не виникає. В мене стоїть програма обліку, а там є той необхідний модуль ПРРО. А про те, як працюють державні безкоштовні програми – не знаю», - розповів Володимир Окладний.



Проблема, каже, в тому, що нормальна інформація з’явилася вкінці року. І додає: щоб ПРРО працював – треба принтер. А знайти його за адекватною ціною було нереально. До прикладу, ціна чекодруку, яка раніше становила 700-800 гривень, зросла до 3000-3500 тисяч гривень, якщо ви взагалі зараз знайдете цей пристрій в наявності. Проте загалом, переконує підприємець, нововведення – вдале. Бо ідея «прозорих податків» не може бути поганою.



Скільки підприємців на Волині встановили реєстратори?



За інформацією Головного управління ДПС у Волинській області, станом на 19 січня 2022 року на Волині суб’єкти господарювання встановили 2587 програмних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі 2502 ПРРО встановили ФОПи.



РРО встановили 3186 суб'єктів господарювання, в тому числі 2534 реєстратори – ФОПи.



Коли волинянам чекати перші перевірки?



Згідно з Податковим кодексом України від 18.03.2020 року по останній день карантину (станом на сьогодні обмеження продовжили до 31 березня 2022 року) на проведення документальних та фактичних перевірок накладений мораторій, крім:



• документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;

• документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.7 та пп. 78.1.8 ПКУ;

• фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства;

• обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

• цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

• обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

• здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та пп. 80.2.5 ПКУ.



Штрафи можуть відстрочити?





Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев нещодавно заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.



Однак станом на 21 січня на сайті Верховної Ради України законопроект не опублікували, отже, нехтувати новою постановою не треба.



До слова, найближчим часом зобов'язати встановити програмний РРО планують таксистів. Це означає, що водії почнуть платити податки, а тому ціни на їхні послуги зростуть.



Утім, якщо самостійно встановити РРО не вдається, у ГУ ДПС Волині можна проконсультуватися та повправлятися зі системою під наглядом.



На практикумах допоможуть із реєстрацією необхідних документів для реєстрації ПРРО в Електронному кабінеті та розглядатимуть роботу в програмі «ПРРО-Каса».



Учасникам обов’язково потрібно мати електронні ключі та пристрій, на який встановлюється ПРРО – телефон/планшет з USB-шнуром до нього або ноутбук.



Програми встановлюють на ОС Windows та Android. Попередній запис - за телефоном (0332)777-118.



Місце проведення практикуму: м. Луцьк, Київський майдан, 4, приміщення Центру обслуговування платників Луцької ДПІ.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 січня 2022 року всі ФОПи 2-4 груп повинні мати касові апарати. Ті, хто не перейшли на нову систему – мають сплатити штраф. Про нововведення говорили давно, але цьогоріч його таки втілили в реальність.Що змінилося впродовж трьох тижнів нового року для підприємців, і як на практиці діє новий закон у Луцьку – з’ясовувалоРРО – це реєстратор розрахункових операцій. Він може бути апаратний (купувати пристрій треба за свої гроші) або програмний (ДПС України створила безкоштовне програмне забезпечення , яке можна встановити на смартфон, ноутбук чи планшет). Такий реєстратор потрібен, аби Державна фіскальна служба змогла контролювати прибутки підприємців (досягнення яких понад 1 млн гривень). Таким чином – ситуація з податками має стати прозорішою, хоча б через те, що ДФС проводитиме перевірки (відповідно до вимог Податкового кодексу України). Якщо ж до 1 січня 2022 року зареєструвати РРО з якихось певних обставин ви не встигли - то з нового року слід було свою роботу призупинити (до того моменту, поки РРО не з’явиться). Хоча поговорювали про це давно і належно підготуватися часу вистачало. Окрім того, закон мав набути чинності ще минулоріч, але у зв’язку з «ковідною» ситуацією впровадження відтермінували. І, ймовірно, ФОПи сподівалися, що й цього разу «пронесе», тому особливо не поспішали.Використовувати термінал для безконтактної оплати без цього РРО не можна — інакше податкова оштрафує. За першу непроведену через касовий апарат операцію на 100 % від суми чека, а за другу і наступні – 150 %.Провівши так звану інспекцію лише на вулиці Лесі Українки у Луцьку, ми зауважили, що щонайменше у 6 закладах перепрошують, що термінал не працює. В когось «зламався і забрали ремонтувати», а комусь керівник сказав його «просто забрати». Розрахуватися безготівково, звісно, можна. Просто скинути кошти треба особисто на рахунок власника чи офіціанта.До слова, якщо продавець вам відмовив у законній безготівковій оплаті, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби у Волинській області.Відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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