Депутат Юрій Ройко отримав посаду у Волиньраді

Юрій Ройко отримав посаду у Волиньраді і залишається радником голови Луцької районної ради.



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З 24 січня, за його словами, він офіційно приступає до виконання обов’язків заступника керуючого справами-начальника відділу організаційного забезпечення діяльності ради.



«Це не лише моє рішення. Зрозуміло, що мені запропонували цю посаду. Все логічно. Вочевидь, хтось розраховує на мої певні організаторські здібності в обласній раді. Тому з понеділка офіційно приступаю до роботи», – зауважив Юрій Ройко.



Раніше цю посаду займав Олександр Ляшко.



Крім того, на громадських засадах Юрій Ройко залишатиметься радником голови Луцької райради Олександра Омельчука.



Нагадаємо, Юрій Ройко два скликання поспіль депутат Волинської обласної ради. Нині – член фракції партії «За майбутнє», у першому скликанні в раду зайшов від політичної сили Олега Ляшка. Наразі він очолює постійну депутатську комісію з питань екології та раціонального використання природних ресурсів. За фахом – лісівник. Певний час працював у бізнесі: був заступником директора ПП «Імпалс», директором ПП «Макаронна компанія», заступником директора ТзОВ «ІРС Сістем».





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