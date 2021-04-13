У селі біля Луцька горіла дерев’яна котельня





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок, розташований поруч. Працівники ДСНС зосередили сили і засоби рятувальників трьох підрозділів Луцького гарнізону - 1-ої, 6-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС у Волинській області ( Луцький МРВ Управління ДСНС України у Волинській області,) які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на будинок.



О 21:00 пожежу оперативно ліквідували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 січня ввечері на вулиці Вишневій у селі Жабка Луцького району через порушення правил безпеки при експлуатації печей зайнялася дерев’яна котельня.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок, розташований поруч. Працівники ДСНС зосередили сили і засоби рятувальників трьох підрозділів Луцького гарнізону - 1-ої, 6-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС у Волинській області ( Луцький МРВ Управління ДСНС України у Волинській області,) які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на будинок.О 21:00 пожежу оперативно ліквідували.

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