У селі біля Луцька горіла дерев’яна котельня
Сьогодні, 14:12
20 січня ввечері на вулиці Вишневій у селі Жабка Луцького району через порушення правил безпеки при експлуатації печей зайнялася дерев’яна котельня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок, розташований поруч. Працівники ДСНС зосередили сили і засоби рятувальників трьох підрозділів Луцького гарнізону - 1-ої, 6-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС у Волинській області ( Луцький МРВ Управління ДСНС України у Волинській області,) які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на будинок.
О 21:00 пожежу оперативно ліквідували.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок, розташований поруч. Працівники ДСНС зосередили сили і засоби рятувальників трьох підрозділів Луцького гарнізону - 1-ої, 6-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС у Волинській області ( Луцький МРВ Управління ДСНС України у Волинській області,) які одночасно з приборканням пожежі спрямували зусилля для недопущення її поширення на будинок.
О 21:00 пожежу оперативно ліквідували.
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