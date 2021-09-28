У Луцьку встановлять нові скульптури кликунів





Про це розповіла Катерина Теліпська.



З її слів, скульптури уже готові. Їх встановлять, коли спадуть морози.



Імена нових кликунів Катерина Теліпська поки не розголошує, також не уточнює місця у парку, де саме будуть їх встановлювати. Додає: скульптури композиційно будуть розташовані поряд, такий задум. Їх виготовила львівська майстриня — Ніна Музичко.



На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.



Катерина Теліпська також додала, окрім цих двох скульптур, нині розробляють проєкт ще двох кликунів, які теж планують встановити у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку мають встановити два нових кликуни.Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської радиЗ її слів, скульптури уже готові. Їх встановлять, коли спадуть морози.Імена нових кликунів Катерина Теліпська поки не розголошує, також не уточнює місця у парку, де саме будуть їх встановлювати. Додає: скульптури композиційно будуть розташовані поряд, такий задум. Їх виготовила львівська майстриня —На виготовлення двох кликунів, зі слів начальниці міського управління туризму та промоції, витратили майже 50 тисяч гривень.Катерина Теліпська також додала, окрім цих двох скульптур, нині розробляють проєкт ще двох кликунів, які теж планують встановити у Луцьку.

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